Sony remporte de nombreux prix BAFTA, mais Hadès remporte le match de l’année

Les BAFTA Game Awards 2021 étant terminés et dépoussiérés, l’événement a marqué une autre soirée réussie pour Sony. De nombreuses exclusivités PlayStation 4 ont remporté diverses catégories, dont la plus célèbre était The Last of Us: Part II. Il a été le vainqueur dans trois catégories différentes, celles de l’animation, de l’interprète dans un rôle principal (Laura Bailey en tant qu’Abby) et du jeu EE de l’année. Cette dernière catégorie était la seule à avoir été votée par la communauté des joueurs au sens large. Cependant, la machine à sous globale du meilleur jeu est allée à Enfers. Nous sommes toujours assis ici en attendant que le succès indépendant de Supergiant Games arrive sur PS5 et PS4.

Tout au long de la soirée, Ghost of Tsushima a été récompensé pour sa réalisation audio, Sackboy: A Big Adventure a remporté les catégories British Game et Family, et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a été félicité pour la musique. Dreams a remporté le palmarès des réalisations techniques et le directeur du studio de Media Molecule, Siobhan Reddy, est devenu le prochain membre de la bourse BAFTA.

Tous les gagnants de la soirée étaient les suivants:

Animation – The Last of Us Part II

– The Last of Us Part II Réalisation artistique – Hadès

– Hadès Réalisation audio – Fantôme de Tsushima

– Fantôme de Tsushima Meilleur jeu – Hadès

– Hadès Jeu britannique – Sackboy: une grande aventure

– Sackboy: une grande aventure Premier jeu – Charognard

– Charognard Jeu EE de l’année – The Last of Us Part II

– The Last of Us Part II Jeu évolutif – Mer des voleurs

– Mer des voleurs Famille – Sackboy: une grande aventure

– Sackboy: une grande aventure Jeu au-delà du divertissement – Animal Crossing: Nouveaux horizons

– Animal Crossing: Nouveaux horizons Le design du jeu – Hadès

– Hadès Multijoueur – Animal Crossing: Nouveaux horizons

– Animal Crossing: Nouveaux horizons Musique – Spider-Man: Miles Morales

– Spider-Man: Miles Morales Récit – Hadès

– Hadès Propriété d’origine – Kentucky Route Zero: Édition TV

– Kentucky Route Zero: Édition TV Interprète dans un rôle de premier plan – Laura Bailey comme Abby dans The Last of Us Part II

– Laura Bailey comme Abby dans The Last of Us Part II Interprète dans un rôle de soutien – Logan Cunningham pour plusieurs rôles dans Hadès

– Logan Cunningham pour plusieurs rôles dans Hadès Réalisation technique – Rêves

– Rêves Bourse BAFTA – Siobhan Reddy

Pensez-vous que les bons jeux ont gagné? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.