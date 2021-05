Sony remet Demon’s Souls, Spider-Man: Miles Morales et plus de jeux PS5 dans Days of Play Sale

La célébration officielle de Sony sur PlayStation Days of Play fait son retour cette année, à partir du 26 mai et se terminant le 9 juin. Traditionnellement, Days of Play fait beaucoup de choses sur les ventes et les remises – et l’événement de cette année n’est pas différent.

Sony dit que nous pouvons nous attendre à des offres sur une gamme de titres PS5 et PS4 très appréciés, y compris les gros frappeurs PS5 Demon’s Souls et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – deux jeux qui ont évité des réductions jusqu’à présent.

PlayStation PR tient à dire que ces remises seront disponibles chez les détaillants participants, mais nous présumer qu’ils seront également présents sur le PlayStation Store.

Quoi qu’il en soit, voici les offres initiales, selon PlayStation (nous n’avons que les prix au Royaume-Uni pour le moment):

Jeux PS5

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 42,99 €

Sackboy Une grande aventure! – 51,99 €

Remake de Demon’s Souls – 59,99 €

Marvel’s Spiderman Ultimate Edition – 59,99 €

Jeux PS4

Jours passés – 16,99 €

Marvel’s Spider-Man – 16,99 €

Death Stranding – 16,99 €

Le dernier d’entre nous, partie II – 22,99 €

Fantôme de Tsushima – 30,99 €

PS Hits Titles pour 11,99 €

Malheureusement, les remises sur les jeux PS5 ne sont pas très importantes, car les titres de lancement comme Demon’s Souls sont déjà si chers. Pourtant, ce n’est apparemment que le début – les « offres supplémentaires » taquineries de Sony qui n’ont pas encore été répertoriées.



Un certain nombre de jeux PS VR sont également assez bon marché:

Jusqu’à Dawn Rush of Blood VR – 8,99 €

Farpoint VR – 8,99 €

Arizona Sunshine – 16,99 €

Astro Bot – 16,99 €

Bravo Team VR – 16,99 €

Sang et vérité – 16,99 €

Everybody’s Golf VR – 16,99 €

Firewall VR – 16,99 €

Marvel’s Iron Man VR – 24,99 €

L’une de ces ventes vous chatouille-t-elle? Refusez d’appeler 60 € un « rabais » dans la section des commentaires ci-dessous.