Sony réitère que les pénuries de stock PS5 ne disparaîtront pas de sitôt

La PlayStation 5 est une denrée populaire en ce moment. Il a été en forte demande et en faible offre depuis son lancement en novembre de l’année dernière, les complications causées par COVID-19 rendant difficile la production de suffisamment de consoles. Malheureusement, Sony ne s’attend pas à ce que les choses s’améliorent autant dans un avenir prévisible.

Dans un rapport de Bloomberg, la société a commenté la pénurie de PS5, suggérant qu’il ne sera pas beaucoup plus facile d’en acheter une pendant un certain temps. Le directeur financier Hiroki Totoki aurait déclaré qu’il ne pense pas que « la demande se calme cette année », et que même s’ils pouvaient produire plus de consoles en 2022, « notre offre ne pourrait pas rattraper la demande ». En d’autres termes, le stock PS5 restera probablement bas l’année prochaine, en raison d’une demande toujours élevée ainsi que des pénuries de composants.

Totoki ajoute que le détenteur de la plate-forme a vendu « plus de 100 millions d’unités de la PlayStation 4 », et que la demande de PS5 ne baissera pas facilement « compte tenu de notre part de marché et de notre réputation ».

Malheureusement, la pénurie de stock de PS5 n’est pas une nouvelle histoire; la société nous dit de ne pas s’attendre à beaucoup d’amélioration depuis des mois maintenant, et il semble vraiment que ce sera comme ça pendant un certain temps encore. Malgré les efforts de Sony pour fabriquer suffisamment de PS5, la console se porte très bien, vendant 7,8 millions d’unités au cours de ses premiers mois, battant les ventes de PS4 dans un laps de temps similaire.