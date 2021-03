Sony ravi de la réaction à l’annonce du casque PSVR de nouvelle génération

Dans un nouvel article du blog PlayStation qui a révélé plusieurs nouveaux titres PlayStation VR destinés au casque tout au long de l’année à venir, Sony a fait une brève mention du prochain élément de matériel de réalité virtuelle qu’il a en préparation. Bien qu’il se soit abstenu de révéler de nouvelles informations, le géant japonais serait ravi de la réaction que le nouvel appareil a reçue des fans de PlayStation. « Nous avons été ravis de l’enthousiasme que nous avons vu de la communauté autour de l’annonce la semaine dernière de notre système VR de nouvelle génération pour PS5. Nous aurons plus à partager à l’avenir. »

Pas de nouvelles informations pour nous, bien sûr, mais il doit être agréable pour Sony de parler librement du fait que ce nouveau casque PSVR passionnant arrive dans le futur. Jusqu’à présent, nous savons qu’il ne portera qu’un seul fil et prendra en charge de nouveaux contrôleurs. Ce dernier « intégrera certaines des fonctionnalités clés de la manette sans fil DualSense, avec un accent sur une excellente ergonomie ». Le nouveau casque ne sera pas lancé cette année, mais ce que nous pouvons espérer, c’est ressentir «un sentiment de présence encore plus grand» ainsi qu’une immersion accrue dans les mondes créés par les développeurs du monde entier.

Mais si vous voulez plonger dans le monde du PSVR en ce moment, que ce soit sur PS4 ou PS5, les révélations d’aujourd’hui vous ont donné quelque chose à attendre. Doom 3: édition VR ramène le classique FPS 2004 en réalité virtuelle, Chanson dans la fumée apporte le genre de survie au PSVR, puis Fracked ressemble à un FPS vraiment cool. Nous avons ensuite reçu la confirmation que je Attendez-vous à mourir 2: l’espion et le menteur est maintenant en cours, Zénith prend le genre MMO et le met dans PSVR, et la journée a été complétée par un nouveau regard sur Après la chute.

Quelle a été votre annonce PSVR préférée faite aujourd’hui? Et qu’espérez-vous que le casque PSVR de nouvelle génération utilise en termes de fonctionnalités? Dites-nous ce que vous pensez que Sony a prévu dans les commentaires ci-dessous.