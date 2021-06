‘Returnal’ a été l’un des jeux les plus populaires de la première moitié de l’année. S’il est vrai que le catalogue exclusif PS5 a encore (beaucoup) de marge de progression, le titre développé par Housemarque C’était l’un des grands bombardements de 2021. Sony semble avoir tellement aimé le résultat que Housemarque l’a racheté et l’a intégré aux PlayStation Studios.

Cela a été assuré par la société japonaise via le blog officiel PlayStation. Dans la publication, Hermen Hulst, responsable des études mondiales au SIE, assure que l’étude a « une vision incroyable« et qu’il est » capable de créer de nouveaux jeux mémorables qui résonnent avec notre communauté. « Ils déclarent en outre que » cet ajout renforce la force créative de PlayStation Studios. «

Quand parier gros ça marche

Le cas Housemarque est intéressant. Le studio ne compte que 80 employés selon son profil LinkedIn, un chiffre qui, pour le mettre en contexte, n’est même pas proche des plus de 275 employés d’Insomniac Games ou des 360 employés de Guerrilla Games, tous deux faisant partie de PlayStation Studios.

Son catalogue de jeux est relativement rare, Superdust HD et Outland étant deux de ses principaux représentants, bien que leurs ventes n’ont pas été aussi bonnes qu’ils s’y attendaient. De plus, Housemarque a fini par reconnaître que s’ils ne pouvaient pas vendre un projet multijoueur à un éditeur, « nous devrions peut-être fermer l’entreprise bientôt ».

La proposition ‘Retour’ était risquée. Housemarque voulait apporter un gameplay d’arcade 2D à un jeu de tir à la troisième personne et ce n’est pas facile. Ilari Kuittinen, PDG de l’entreprise, a expliqué sur le site officiel de l’étude, que « nous n’étions pas sûrs de pouvoir passer la phase de prototypage et convaincre Sony de nous financer un nouveau concept, qui n’a pas été testé. Le concept était absurdement ambitieux, et avec le recul, nous n’avions pas pleinement apprécié le défi à venir et à quel point il allait être difficile à relever. »

‘Retour’.

« En cette époque où les éditeurs prennent de moins en moins de risques créatifs, nous sommes vraiment reconnaissants à notre partenaire éditorial Sony, de nous avoir donné l’opportunité de travailler sur quelque chose de très risqué et de nous avoir fourni un soutien fantastique tout au long du projet « – Ilari Kuittinen, PDG de Housemarque.

Cependant, ‘Returnal’ est sorti. Les critiques ont été très positives et le jeu a parfaitement fonctionné. Sony, qui sait que la clé de son succès réside dans les exclusivités, n’a pas voulu rater l’occasion d’intégrer Housemarque aux PlayStation Studios. Et cela a du sens, car l’ambition des Finlandais (Housemarque basée à Helsinki) est claire : ils veulent faire des jeux plus gros.

Selon le PDG de l’entreprise, « Returnal » « a consolidé notre voix et notre marque dans l’industrie ». L’achat de Sony « donne à notre studio un avenir clair et une opportunité stable de continuer à proposer des approches centrées sur le jeu. « » Avec le soutien de SIE et de sa famille d’études qui nous soutiennent, nous pouvons vraiment développer notre place dans l’industrie et montrer ce que Housemarque peut créer sans limites « , conclut Kuittinen.

