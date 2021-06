Sony rachète Housemarque et PlayStation Japan

Les Japonais ne savaient pas quoi faire et regardaient où ils se jetaient dans la piscine. Attention, Sony rachète Housemarque… mais il y a quand même autre chose derrière.

Il est clair que les grandes entreprises cherchent à avoir un large catalogue d’exclusivités à leur actif. Microsoft a joué à la « petite fourmi » ces dernières années pour défaire le mauvais chemin qu’ils avaient avec la Xbox et cela, chers coupables, n’est pas resté sans réponse. Aujourd’hui, nous avons reçu une belle annonce confirmant que Sony rachète Housemarque.

La nouvelle est tombée cet après-midi dans laquelle les Japonais se sont fait l’écho du rachat du studio en charge de titres comme le récent Returnal ou d’autres comme Super Stardust HD ou Resogun. Bien sûr, depuis PlayStation, ils affirment que ce n’est pas une guerre froide contre Microsoft, mais qu’ils voulaient acheter quelque chose depuis un moment et … regardez où, cette étude est tombée.

Bienvenue à la famille, @Housemarque! Le développeur de Returnal, Super Stardust et Dead Nation est le nouveau membre de PlayStation Studios. Détails complets : https://t.co/2QboOOzQ1r pic.twitter.com/1NXMw0cwXf – PlayStation (@PlayStation) 29 juin 2021

Cependant, la vérité et la vérité sont que le bruit que PlayStation a fait n’est pas précisément dû à l’achat de Housemarque. Bien que la nouvelle ait été une surprise, dans l’ombre se tissait un enchevêtrement de malheurs catastrophiques qui ont fini par faire une « auto-filtration ».

Ce qui s’est passé peut être résumé par une image que l’on peut voir sur le compte Twitter de PlayStation Japan dans lequel, malgré la publication d’un tweet et la bienvenue à Housemarque, l’image d’un autre studio très différent est montrée : Bluepoint.

..donc apparemment, PlayStation Japon a téléchargé la mauvaise image avec son premier tweet sur l’acquisition de Housemarque, et il mentionne en fait une acquisition de Bluepoint pic.twitter.com/yQBHtLbG5c – Nibel (@Nibellion) 29 juin 2021

Evidemment, le tweet a été supprimé, mais il faut une seule seconde sur les réseaux pour que vous soyez traqué en sortant une morve dans votre slip. Alors imaginez-vous avec une telle nouvelle. Et est-ce que Bluepoint est à l’origine de plusieurs remasters, tels que Shadow of the Colossus ou le fraîchement sorti du four Demon’s Souls.

Il semble alors que l’annonce soit imminente donc la question est évidente : avec lequel restes-tu, coupable ? Et surtout, est-ce le début d’une guerre froide des consoles ?