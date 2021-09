Sony publie et collabore sur le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic pour PS5

L’indice était dans la bande-annonce, mais Sony a la main bleue partout dans Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Alors que la production est dirigée par une « équipe nouvellement créée composée de vétérans de l’industrie chez le développeur et éditeur Aspyr », le géant japonais publiera la sortie sur PlayStation 5 et collabore avec la société sur le développement.

« Près de 20 ans après ses débuts, Star Wars: Knights of the Old Republic reste l’un des remakes les plus demandés par la communauté PlayStation », a déclaré Eric Lempel, le responsable marketing de PlayStation. « Le moment est enfin venu de donner vie à ce rêve pour les fans purs et durs et ceux qui ne l’ont pas encore vécu. »

Bien qu’il sortira en exclusivité sur console – suggérant qu’il sera déployé ailleurs à une date ultérieure – c’est le dernier exemple des projets de chapeaux d’argent géant japonais qui, selon lui, apporteront de la valeur à son écosystème de consoles. Avec le rachat de Bethesda par Microsoft, et donc la mainmise sur les WRPG, cette version particulière pourrait s’avérer un investissement judicieux de la part du géant japonais.