Sony publie des mises à jour des ventes pour les principaux jeux PS5, la plupart dépassent le million

En plus de partager des nouvelles selon lesquelles la PlayStation 5 a maintenant vendu 10 millions d’unités, ce qui en fait la console la plus vendue de Sony à ce jour, la société a également publié des mises à jour sur les chiffres d’achat de nombreux grands titres natifs du matériel. Grâce à une interview avec GamesIndustry.biz, nous savons maintenant que Spider-Man de Marvel: Miles Morales s’est vendu à 6,5 millions d’exemplaires, Ratchet & Clank: Rift Apart du mois dernier a déjà dépassé 1,1 million de ventes, et MLB The Show 21 en compte actuellement deux millions. unités distribuées aux acheteurs. Returnal, quant à lui, compte 560 000 exemplaires à son actif.

S’adressant au site susmentionné, Jim Ryan a déclaré que l’engagement avec la plate-forme PS5 est le plus élevé que l’entreprise ait jamais vu, quelle que soit la façon dont vous le regardez. « Que ce soit le nombre de personnes mesuré par une métrique telle que MAU [Monthly Active Users], ou si c’est le temps que ces personnes passent à jouer à des jeux. Ces deux mesures montrent une croissance à deux chiffres très significative par rapport à la fenêtre de lancement de la PS4, le précédent record. »

Ryan dit que Sony était convaincu que ces statistiques battraient les sommets de la génération PS4, mais même il est un peu déconcerté par la réalité. « Mais il est juste de dire que les fiançailles nous ont surpris, d’une manière très agréable. »

Le PDG discute ensuite de différentes stratégies financières et expérimente différents marchés, tels que le Xbox Game Pass. La dernière itération est l’épisode le plus vendu de la franchise sportive, et Ryan pense que c’est parce que c’est un titre fantastique en soi. « Il est toujours intéressant d’expérimenter de nouveaux modèles, mais la principale raison pour laquelle MLB: The Show a si bien réussi est que c’est un très bon jeu qui est désormais le titre le plus vendu de l’histoire de la franchise. Notre studio de San Diego s’améliore encore. et mieux à chaque itération annuelle, nous sommes toujours si fiers de cette équipe. J’aimerais juste pouvoir comprendre le sport… »