Sony prévoit de dévoiler un nouveau matériel pour PlayStation 5, inclura un contrôleur PS5 « pro »

16 juin 2022 12:03:44 IST

Apparemment, Sony travaille sur une série de matériel pour son console de jeu, PlayStation 5. Cela inclut un contrôleur « pro » pour PS5, qu’il prévoit de dévoiler officiellement prochainement. Avec tout cela étant dit, il n’y aura pas de nouvelle PS5, du moins cette année.

Le pronostiqueur Tom Henderson a révélé qu’une source proche de la division des consoles de jeu de Sony lui avait montré des images d’un prototype du prochain contrôleur.

Le nouveau contrôleur conserve le même style de base que le contrôleur PlayStation 5 existant, mais aura un certain nombre de fonctionnalités. Cela comprendra des unités de bâton amovibles, qui peuvent être désactivées à l’aide de boutons situés sous les bâtons analogiques. Il aura également des butées de déclenchement et une poignée apparemment amovible. Le contrôleur Pro aura également des pagaies à rabat, similaires à ce que nous voyons dans la Xbox de Microsoft Manette sans fil Elite.

Henderson a également révélé que le nouveau matériel de Sony est appelé contrôleur PS5 Pro, bien qu’il ne soit pas clair pour l’instant s’il s’agira du nom officiel. Il aura également des mises à niveau logicielles importantes par rapport à la génération actuelle de contrôleurs PS5.

Henderson a également révélé que la division des jeux de Sony prévoyait de révéler prochainement le contrôleur, avec une possibilité qu’il soit lancé d’ici la fin juin ou juillet. Sony prévoit également de lancer d’autres éléments de nouveau matériel. Cela peut inclure une nouvelle solution de stockage qui serait utilisée avec le slot SSD ouvert.

En ce qui concerne le côté jeu, Sony lancera apparemment l’un des jeux les plus attendus de l’année, God of War : Ragnarok, en novembre. Bien que l’on ne sache pas quand l’événement aura lieu, il est probable que Sony annoncera la date de lancement lors du même événement où Sony lancera son nouvel ensemble de matériel pour la PlayStation 5.

Sony a organisé sa dernière diffusion en direct State of Play plus tôt ce mois-ci. Il présentait des révélations et des mises à jour principalement axées sur les jeux PlayStation de tiers, bien qu’il ait également montré le jeu PlayStation VR2 de Sony, Horizon Call of the Mountain.

