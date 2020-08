Sony prévient que Dualshock 4 ne fonctionnera pas avec les jeux exclusifs Playstation 5: la compatibilité de sa nouvelle console, toujours en cours d’examen

Plus de doutes sur les nouvelles pas encore tout à fait claires concernant la rétrocompatibilité de Playstation 5: La manette actuelle de Sony, Dualshock 4, ne sera pas compatible avec les jeux exclusifs sur la nouvelle console. Pour le moment, nous savons qu’une bonne partie des titres PS4 seront compatibles avec PS5, et nous pouvons continuer à utiliser DualShock 4. Le problème réside dans les jeux natifs de la console qui seront mis en vente à Noël prochain.

Sony affirme sur son blog officiel que “Nous pensons que les jeux PS5 devraient tirer parti des nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités que nous apporterons à la plateforme.y compris ceux de la manette sans fil DualSense. “Ils font clairement référence à la réponse haptique et aux déclencheurs adaptatifs L2 et R2, qui fourniront une réponse sensorielle plus réaliste à ce que nous voyons dans le jeu.

En dehors de cela, le blog avertit que les périphériques spécialisés tels que les volants, les bâtons d’arcade et les commandes du simulateur de vol fonctionneront sur PS4 et PS5ainsi que des casques et écouteurs sans fil Platinum et Gold qui se connectent via USB ou Jack. L’application de contrôle du casque ne sera pas compatible avec PS5. Les commandes tierce personne Licencié par Playstation aura la même compatibilité que le Sony officiel et les commandes PS Move et le contrôleur Playstation VR fonctionneront également sur les jeux PS5 VR correspondants. Dans tous les cas, pour les produits de tiersSony recommande de consulter le fabricant.

Rétrocompatibilité, toujours douteuse

Bien que ce manque de compatibilité de DualShock 4 avec les jeux exclusifs PS4 soit un petit obstacle pour Playstation 5 et Playstation 4 pour faire un pont de compréhension totale, ce n’est pas une question surprenante. Après tout, Dualshock 3 n’était pas compatible avec PS4. Cependant, le saut que le contrôleur a pris entre ses versions 3 et 4 était bien supérieur à celui qu’il donnera avec les quatrième et cinquième.

Alors que la Xbox semble faire un effort particulier pour que les appareils Xbox Series X se comprennent avec les consoles précédentes et que, dès le premier jour, il existe un catalogue abondant de compatibilité descendante qui remonte à la première Xbox, Sony se concentre sur la nouvelle PS5 et ses nouveaux jeux correspondants. Les différentes présentations que Sony et Microsoft nous ont faites dans leurs catalogues semblent indiquer clairement où vont les plans: jeux d’impact contre rétrocompatibilité et Game Pass.

Sans doute, deux stratégies d’approche de marché qui diviseront davantage les acteurs. Pour le moment, Sony continue de boiter dans l’aspect de la compréhension de son propre passé.