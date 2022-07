Sony présente un nouveau contrôleur de manette de style PS5 compatible avec l’iPhone. Voici pourquoi c’est bizarre

29 juillet 2022 16:20:59 IST

Sony parie gros sur les jeux et a donc décidé de tout mettre en œuvre et d’obtenir une plus grande part du gâteau proverbial. Après avoir sorti un nouveau casque de jeu et quelques moniteurs, la société de technologie japonaise se lance lentement sur le marché des accessoires pour les jeux mobiles.

Sony s’est récemment associé à Backbone, un développeur de manettes et de manettes de jeu, pour créer une version de type DualSense de PlayStation 5 de l’excellent contrôleur mobile Backbone One pour l’iPhone d’Apple.

Backbone One est l’un des fabricants d’accessoires tiers les plus vendus pour les jeux mobiles aux États-Unis. Ils ont déjà un contrôleur, appelé Backbone One, conçu pour les jeux sur iPhone. L’appareil peut gérer les iPhones de toutes tailles. Il permet également aux utilisateurs de jouer à des jeux PlayStation via Remote Play, l’application mobile de Sony qui diffuse des jeux depuis votre console PS4 ou PS5.

Le Backbone One original avait emprunté la disposition et les boutons de ses contrôleurs à la conception de la Xbox – ils avaient les boutons XABY et des joysticks décalés. Pour la version PS5, Sony et Backbone n’ont remplacé que les boutons du schéma. Il y a de fortes chances que ce soit le seul produit Sony à avoir des joysticks décalés. De plus, la version Sony du Backbone One se connecte sans fil à l’iPhone.

Mais ce n’est pas la raison pour laquelle le Backbone One pour iOS de style PS5 est une chose étrange. C’est étrange parce que Sony a décidé d’en faire un.

Le jeu sur iOS était énorme à un moment donné, mais plus maintenant. Même si iOS a plus de jeux qu’Android, avec environ 9 00 000 titres contre 3 50 000, le nombre de joueurs sur Android dépasse de loin le nombre de joueurs sur iOS.

De plus, les joueurs mobiles compétitifs, qui influencent également le marché amateur, sont dominés par les utilisateurs qui utilisent des appareils Android. Par conséquent, il aurait été plus logique que Sony et Backbone aient d’abord conçu une manette de jeu pour les utilisateurs d’Android.

Backbone a une manette de jeu Backbone One pour les utilisateurs d’Android qui fonctionne de la même manière que leur Backbone One d’origine, iOS uniquement. Cependant, là où les appareils iOS se connectent sans fil, les appareils Android doivent être connectés avec un câble. Sony prévoit de sortir un Backbone One pour Android en novembre de cette année. Nous espérons juste que ce n’est pas un appareil filaire.

