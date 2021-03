Sony présente les commandes particulières de son futur casque de réalité virtuelle pour PlayStation 5: les déclencheurs adaptatifs arrivent en VR

On sait que Sony a dans le four une nouvelle lunette de réalité virtuelle pour sa PlayStation 5. On sait aussi qu’elles mettront beaucoup de temps à arriver, mais comme la firme japonaise l’a fait avec le DualSense, Sony vient de montrer pour la première fois comment les commandes de ces lunettes seront-elles. Et non, ils n’ont rien à voir avec ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Pour ces commandes, Sony n’a pas oublié l’une des fonctions phares du DualSense: déclencheurs adaptatifs. En d’autres termes, les déclencheurs nous offriront plus ou moins de résistance selon le contexte, comme lors du tirage d’un arc ou du tir d’une arme à feu. Ils ont également une détection tactile du doigt et un retour haptique.

Boutons en forme d’orbe

Comme expliqué par Sony, le nouveau contrôleur a cette forme d’orbe particulière pour une raison: « tenir le contrôleur naturellement« et ne pas appliquer de restrictions de mouvement, ce dont les développeurs peuvent profiter pour ajouter de l’expérience à leurs jeux. La société affirme qu’ils ont une » excellente ergonomie « et qu’ils sont utilisables sans problème quelle que soit la taille des mains.

Parmi ses principales caractéristiques sont déclencheurs adaptatifs sur les boutons R2 et L2. Nous le savons déjà depuis la PlayStation 5 et c’est maintenant au tour des développeurs de jeux de réalité virtuelle d’appliquer ce qu’ils ont appris pour améliorer l’expérience. Ont aussi rétroaction haptique, afin qu’ils vibrent en fonction de ce qui se passe dans le jeu.

Les autres caractéristiques sont les détection tactile du doigt, qui selon Sony permet aux commandes « de détecter vos doigts sans appuyer dans les zones où vous placez le pouce, l’index et le cœur ». L’idée est de permettre des gestes de la main plus naturels pendant le jeu. Enfin, grâce à un bague de suivi située dans la zone inférieure contrôle, le nouveau visualiseur, que nous ne connaissons pas encore, pourra suivre la position du contrôle.

Sur la commande de gauche, nous avons un stick analogique, les boutons triangulaires et carrés et les boutons L1 (poignée) et L2 (déclencheur). La bonne commande, nous avons un autre levier, le X, le cercle et les boutons R1 (poignée) et R2 (déclencheur). Les boutons de saisie seront utilisés pour saisir des objets dans les jeux, évidemment.

C’est tout ce qui est connu pour le moment. Nous connaissons déjà les commandes et maintenant nous devrons attendre le visionneur de réalité virtuelle, un appareil que l’on verra peut-être tout au long de cette année mais qui, comme Sony l’a confirmé il y a quelques semaines, n’arrivera pas en 2021.

