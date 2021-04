Sony présente le Xperia 1 III avec un appareil photo innovant et le Xperia 5 III, 10 III

Sony a présenté le nouveau smartphone phare Xperia 1 III. Cela voudrait convaincre avec un équipement haut de gamme comprenant un téléobjectif innovant avec une valeur d’ouverture variable. Sony a également présenté le Xperia 5 III légèrement dépouillé et plus petit et le téléphone mobile de milieu de gamme Xperia 10 III.

Xperia 1 III avec téléobjectif à 2 niveaux

Le point fort du Xperia 1 III est un téléobjectif de 12 mégapixels. Cela permet de changer la distance focale de 70 à 105 millimètres – en d’autres termes, un zoom optique en deux étapes avec le même appareil photo. Jusqu’à présent, deux caméras différentes devaient être utilisées pour deux grossissements optiques. En dehors de cela, Sony utilise également une technologie haut de gamme. Y compris l’écran OLED 4K HDR de 6,5 pouces au format 21: 9 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hertz.

En plus de DCI-P3, l’écran devrait même couvrir le grand espace colorimétrique Rec.2020, afin que tous les films HDR puissent être affichés de manière optimale en termes de couleur. Reste à savoir si cela est vrai, après tout, même les meilleurs téléviseurs ne peuvent pas le faire. En plus de la puce phare Snapdragon 888, Sony a installé le processeur d’image X1 pour mobile dans le smartphone, ce qui devrait encore améliorer la qualité de la présentation du film HDR. 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne extensible témoignent également de la revendication haut de gamme. On retrouve à nouveau une prise casque et les casques connectés peuvent bénéficier de la suppression des bruits de fond.

DSEE Ultimate améliore la qualité des morceaux de musique et l’audio haute résolution peut également être lu. En plus du téléobjectif à ouverture variable, il existe un appareil photo principal de 12 mégapixels et un appareil photo de 12 mégapixels pour des prises de vue ultra grand angle. Enfin, il existe un capteur 3D pour des portraits plus précis. La batterie de 4500 mAh permet une charge rapide, une charge sans fil et peut charger d’autres appareils avec le partage d’alimentation sans fil.

Le Xperia 1 III sera disponible en gris, noir et violet au début de l’été.

Xperia 5 III: la plus petite alternative

Le Xperia 5 III dispose d’un écran OLED HDR de 6,1 pouces avec une résolution de 2560 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. Cet affichage devrait également couvrir les espaces colorimétriques HDR DCI-P3 et Rec.2020. L’équipement technique est largement le même que dans le Xperia 1 III, mais « seulement » 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible sont proposés. Le Xperia 5 III n’a pas le capteur 3D. La batterie a la même capacité de 4500 mAh – mais il n’y a pas de charge sans fil ni de partage de puissance sans fil.

Le Xperia 5 III sera disponible en rose, vert et noir au début de l’été.

Xperia 10 III: téléphone mobile milieu de gamme avec écran 5G et OLED

Le Xperia 10 III utilise un écran OLED de 6 pouces au format 21: 9 et une résolution de 2520 x 1080 pixels. La fréquence d’images n’est que de 60 Hertz, après tout, 97% de l’espace colorimétrique DCI-P3 pertinent pour les films HDR est couvert. Il y a trois caméras arrière: un appareil photo principal de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un appareil photo de 8 mégapixels pour des prises de vue ultra grand angle.

Le Xperia 10 III est également livré avec une prise casque, et les codecs haute résolution LDAC et aptX HD sont proposés pour Bluetooth, comme pour les produits phares. Le Snapdragon 690 5G sert de processeur, la RAM est de 6 Go et la mémoire interne est de 128 Go. Cela peut être étendu via une carte microSD. La batterie a une capacité de 4500 mAh et peut être chargée rapidement via un câble.

Le Xperia 10 III apparaîtra au début de l’été en noir, blanc, bleu et rose.

Il n’y a toujours pas d’informations sur les prix des nouveaux smartphones.