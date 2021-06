Sony prend des inscriptions pour le programme bêta de mise à jour du micrologiciel PS5

Tout comme sur PlayStation 4, Sony ramène le programme bêta de mise à jour du firmware pour PS5. Vous pouvez vous inscrire maintenant pour avoir la possibilité de tester les nouvelles fonctionnalités du système à l’avance et de fournir des commentaires qui affecteront le développement. Le programme est ouvert à toute personne de plus de 18 ans résidant aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, au Canada, en Allemagne et en France. Vous pouvez vous inscrire pour avoir la chance de participer par ici.

Le blog PlayStation explique que les personnes sélectionnées pour le programme recevront un e-mail contenant des instructions sur la façon de télécharger la version bêta d’une future mise à jour du micrologiciel PS5. « Vous serez également ajouté au pool de participants potentiels pour les futures versions bêta du logiciel système PS5 automatiquement sans avoir à vous inscrire à nouveau. Une fois la version bêta commencée, vous pouvez restaurer votre logiciel système à la dernière version officielle avant la fin du programme bêta. »

Sony dit que la prochaine grande mise à jour du micrologiciel PS5 sera déployée plus tard cette année, l’accès à l’emplacement SSD interne actuellement verrouillé étant supposé en faire partie. La société établirait une liste de SSD qui fonctionneront avec la PS5, garantissant qu’ils sont suffisamment rapides pour exécuter les titres de la génération actuelle. Allez-vous vous inscrire au programme bêta de mise à jour du firmware PS5 ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.