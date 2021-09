Sony PlayStation Showcase 2021 : Spider-Man 2, God of War Ragnarok, Tiny Tina’s Wonderland et bien d’autres annoncés

10 sept. 2021 18:17:52 IST

Sony a récemment organisé le PlayStation Showcase 2021 dans lequel il a présenté un certain nombre de nouveaux titres pour sa console de jeu PlayStation 5 actuelle. Cela comprend un certain nombre de titres populaires tels que Dieu de la guerre : Ragnarok, Spider-Man 2 et un remake de Star Wars : Chevaliers de l’Ancienne République, et plus.

Sony a annoncé le remake du jeu de rôle très attendu Chevaliers de l’Ancienne République. Bien que les détails ne soient pas connus, il sera disponible pour PS5. Spider-Man 2 est développé par Insomniac et devrait être lancé en 2023. Il a également annoncé qu’il travaillait sur un nouveau jeu Wolverine.

Dieu de la guerre Ragnarok a enfin une bande-annonce, qui a été présentée lors de l’événement Sony. La bande-annonce est visible d’ici.

L’événement a également vu l’annonce de la date de lancement de Le pays des merveilles de la petite Tina. Le jeu sera disponible pour les gens le 25 mars 2022. Vous pouvez jeter un œil à la bande-annonce d’ici.

Sony a également annoncé la Pardon jeu d’action, qui devrait sortir dans les prochains Printemps. Une bande-annonce a été publiée pour que les gens puissent avoir un aperçu de ce à quoi ressemblera le jeu.

Alan Wake : remasterisé est également en préparation et Remedy a présenté sa première bande-annonce lors de l’événement Sony. Le très répandu Grand Theft Auto (GTA) VLes détails de disponibilité de ont également été annoncés. Il est révélé que sera lancé pour les utilisateurs de PlayStation 5 l’année prochaine, en mars pour être précis. GTA Online sera également disponible.

Tango Gameworks a également annoncé le trailer du Ghostwire : Tokyo jeu, qui devrait être lancé l’année prochaine au printemps. Il sera lancé pour les utilisateurs de PS5 et de PC.

Epic Games collabore avec Radiohead pour un nouveau jeu, qui est décrit comme « un univers numérique/analogique à l’envers créé à partir des illustrations originales et de la conception audio de Thom Yorke et Stanley Donwood par Nigel Godrich. Il commémore l’arrivée à maturité des disques de Radiohead, Kid A et amnésique ».

Les jeux Uncharted : La fin d’un voleur et Héritage perdu sera remasterisé et sera lancé pour les utilisateurs de PC et de PS5 l’année prochaine. De plus, le Gran Turismo 7 Le jeu de course sortira le 4 mars 2022 et possède également une bande-annonce.

