Sony PlayStation 5 et Microsoft Xbox Series X peuvent ne pas avoir de successeur: rapport

On pense que la PlayStation 5 et la Xbox Series X, les consoles de jeu de nouvelle génération, sont assez chères à fabriquer et, selon les rumeurs, ne suscitent pas beaucoup d’acheteurs. Bien que le cycle de vie des consoles de jeu soit en moyenne d’environ 6 à 7 ans, ce qui est plus que celui des PC modernes, Sony et Microsoft ne sortiront probablement pas le successeur de la PS 5 et de la Xbox Series X.

Selon un rapport par GizChina, les analystes estiment qu’actuellement, les services de jeux en nuage tels que Google Stadia et Apple Arcade ont du mal à rivaliser avec les consoles de jeux. Cependant, dans les sept prochaines années, ils devraient voir un changement significatif et pourraient voir une amélioration des performances, du nombre de jeux et d’autres aspects.

Si tel est le cas, le cloud gaming sera un concurrent sérieux avec la Sony PlayStation et Microsoft Xbox.

Non seulement cela, selon le rapport, les services de jeux en nuage auront l’avantage traditionnel de la flexibilité car ils peuvent être joués sur un smartphone, une tablette, un PC ou un ordinateur portable. Sur la base de ces conclusions, les analystes de Citi Securities Japan ont supposé que la PlayStation 6 pourrait ne plus apparaître et que les utilisateurs s’habitueraient simplement aux services de jeux en nuage. Si cela se produit, ils n’auront plus besoin physiquement d’un appareil de jeu très spécialisé.

Récemment, Sony a révélé que les consoles PlayStation 5 seront lancées le 12 novembre aux États-Unis, au Japon, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud, tandis que le reste du monde devra attendre le 19 novembre pour mettre la main sur le console. L’Inde aussi commencera à le recevoir de 19 novembre.

Pendant ce temps, Xbox Series X et Series S – ont officiellement lancé en Inde et sont tarifés à partir de Rs 34 990. Ils sont disponibles sur Amazon, Flipkart et Reliance Digital, ainsi que sur certains détaillants hors ligne.

