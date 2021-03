Sony Play at Home: Entrez dans le Gungeon, Rez Infinite, Subnautica et plus de jeux PS4, PS5 disponibles gratuitement

26 mars 2021 12:11:54 IST

L’initiative Play at Home de Sony a atteint un nouveau niveau car la société a décidé de fournir aux utilisateurs de PlayStation des jeux gratuits, mais pour une durée limitée. Actuellement, un total de neuf jeux sont disponibles gratuitement et d’autres à rejoindre à l’avenir. Les jeux sont maintenant disponibles à l’achat gratuitement via le Sony PlayStation Store. Ce qui est intéressant à propos de ce programme, c’est que l’abonnement PlayStation Plus ou PlayStation Now permet d’accéder aux jeux gratuits. Les neuf titres de jeu sont maintenant disponibles gratuitement et cela se poursuivra jusqu’au 23 avril (20h00 PT ou 8h30 IST). Voici la liste de ces titres:

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez télécharger une sélection de 9 jeux gratuits dans le cadre de #PlayAtHome:

-ABZU

-Entrez dans le Gungeon

-Rez Infini

-Subnautica

-Le témoin

-Mission de sauvetage d’Astro Bot

-Mousse

-Thumper

-Bête de papier Détails complets: https://t.co/Fb5tPXeKPO pic.twitter.com/LbWZ9mdv5A – PlayStation (@PlayStation) 25 mars 2021

Selon un rapport par Le bord, il est suggéré que certains jeux nécessitent des casques PSVR (Mission de sauvetage Astro Bot, Moss, Panpan, et Bête de papier). Les propriétaires de PS5 peuvent utiliser l’adaptateur de caméra PlayStation pour la même chose.

Les nouveaux jeux gratuits rejoignent le jeu gratuit existant, Cliquet et Clank (pour PS4), qui est devenu un jeu gratuit récemment lorsque l’initiative « Play at Home » a commencé. Le jeu est toujours gratuit jusqu’au 31 mars.

Sony ne s’arrêtera pas ici. Selon un article de blog, il est suggéré que plus de jeux rejoignent les jeux gratuits. Le Horizon Zero Dawn édition complète sera disponible gratuitement à partir du 19 avril. Par la suite, d’autres nouveaux jeux seront ajoutés à la liste, dont les gens pourraient profiter tout en restant à la maison.

