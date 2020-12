Sony Pictures tire des avantages inattendus de la décision HBO Max de WarnerMedia

WarnerMedia a récemment annoncé que tous ses films à venir sortiraient en ligne sur HBO Max en même temps que dans les salles de cinéma. La nouvelle a envoyé des ondes de choc à travers Hollywood et plusieurs grands cinéastes ont publiquement et amèrement critiqué la décision de Warner. Maintenant, le président et PDG de Sony Pictures, Tony Vinciquerra, a révélé dans une interview avec CNBC que Warner Bros. ‘ La nouvelle stratégie de diffusion en continu a rendu les cinéastes plus intéressés à travailler avec Sony.

« Après l’annonce de Warner Bros., cela a été un peu un boom pour nous, car cela a facilité la datation de nos films l’année prochaine. Mais le véritable avantage a été le nombre d’appels entrants de talents, créateurs, acteurs et réalisateurs. en disant: «Nous voulons faire des affaires avec vous parce que nous savons que vous êtes un distributeur et producteur de théâtre». Cela a très bien fonctionné pour nous. «

De nos jours, alors que le streaming est officiellement devenu le principal mode de consommation du nouveau contenu, il peut sembler étrange que la décision de Warner suscite autant de colère. Mais pour de nombreux cinéastes, les théâtres représentent toujours l’apogée de l’expérience cinématographique. Ces cinéastes, de Christopher Nolan à Denis Villeneuve, en passant par Patty Jenkins, ont déclaré publiquement leur opposition à la diffusion directe de leurs films en ligne.

Les partenaires de production de Warner ne sont pas non plus satisfaits car c’est au box-office que les films rapportent le plus d’argent. L’un des partenaires de Warner, Legendary Entertainment, était prêt à poursuivre le studio en justice pour la nouvelle que Godzilla contre Kong, qui était principalement financé par Legendary, était également envoyé directement à HBO Max par Warner.

Bien que l’industrie du divertissement soit toujours lente à changer et à s’adapter, la vérité est que 2020 a imposé aux studios la question du streaming par rapport au théâtre. Les salles de cinéma du monde entier ne devraient pas fonctionner à capacité normale avant au moins la fin de 2021. Entre-temps, les studios perdent de l’argent et le streaming en ligne offre le seul moyen de gagner de l’argent avec de nouveaux contenus via PVOD ou en payant des abonnés. .

Pour le moment, alors que Sony s’engage à offrir une fenêtre de sortie en salles dans laquelle ses films sont projetés exclusivement en salles, Vinciquerra a expliqué que la durée de cette fenêtre est sujette à changement selon que le film est jugé plus adapté à la grand écran ou petit écran.

« Nous ne changeons pas de cap dans une large mesure. Nous pensons que les fenêtres deviendront beaucoup plus flexibles et nous en sommes reconnaissants. Nous pensons que c’est bon pour l’industrie et une bonne chose pour nos films. Certains films iront mieux avec une fenêtre courte et certains films feront mieux avec une fenêtre beaucoup plus longue. Les films à gros budget nécessitent les fenêtres qui sont dans le flux maintenant et nous continuerons avec cela. Chaque film sorti fera l’objet d’une négociation individuelle avec les exploitants. Nous pensons que 30- les fenêtres de jour sont probablement les meilleures. «

Alors que Warner a jusqu’à présent maintenu sa décision, publiant récemment Wonder Woman 1984 sur HBO Max en même temps que dans les salles de cinéma, il reste à voir si la pression continue de ses partenaires commerciaux et créatifs forcera enfin le studio à céder à leurs demandes. Cette nouvelle provient de The Verge.

