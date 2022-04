Sony Pictures publie les 10 premières minutes d’Uncharted

Le producteur images sony vient de poster les dix premières minutes de son adaptation en jeu vidéo »Inexploré » au grand écran. Après avoir été en salles pendant plus d’un mois, le film mettant en vedette Tom Holland sortira en numérique, et pour le promouvoir, Sony a laissé les fans profiter du début du film via son compte YouTube officiel.

La vidéo s’ouvre avec Holland jouant Nathan Drake, suspendu à un avion qui s’écrase au-dessus d’un désert. La scène est une adaptation de l’une des séquences de jeu les plus mémorables et emblématiques » Uncharted: Drake’s Deception », et est pleine de tension, d’action, de combats en l’air. Après cette scène, nous avons un aperçu de l’enfance de Nathan, ainsi que de ses débuts en tant que voleur.

»Uncharted » est sorti le 18 février après de multiples retards lors de son développement. Le film a rapporté 360 millions de dollars au box-office mondial, dépassant son budget de 120 millions de dollars. Bien que les critiques l’aient vu comme un film de jeu vidéo sans trop de blague, les fans ont adoré le film, saluant qu’il s’agissait d’une bonne adaptation du jeu vidéo classique de Nathan Drake.

« Avec plus de 100 millions de dollars de ventes au box-office mondial en un seul week-end et un score d’audience positif de 90% sur Rotten Tomatoes, Uncharted est une nouvelle franchise de films à succès pour la société », a-t-il déclaré. Tom RothmanPDG et chef de Sony Pictures Motion Picture Group, ce que beaucoup ont pris cette déclaration que nous pourrions voir une suite de la saga au cinéma.

»Uncharted » suit un jeune Nathan Drake alors qu’il rencontre Victor « Sully » Sullivan. Ensemble, ils se lancent dans un voyage pour récupérer un trésor que l’on croyait perdu lors des voyages de Magellan. Les deux devront rivaliser avec l’impitoyable milliardaire Santiago Moncada et ses mercenaires qui sont également à la recherche du trésor perdu. En plus de tout cela, Nate et Sully découvrent également des indices qui pourraient mener au frère disparu de Nate.

Le film de jeu vidéo Naughty Dog sortira en numérique le 26 avril et sur Blu-ray et 4K UHD le 10 mai.