Sony Pictures décharge Game Studio pour 1 milliard de dollars

Sony Pictures Entertainment a acquis le Game Show Network en 2019, et une partie de l’achat comprenait une filiale appelée GSN Games. Cette division s’est vu confier la mission de développer des jeux d’argent en ligne et mobiles, dont des machines à sous inspirées de Roue de la Fortune. Mais, reconnaissant peut-être que le studio ne correspond plus à son portefeuille, le géant japonais a cédé l’entreprise au géant du jeu pour smartphone Scopely dans le cadre d’un accord évalué à 1 milliard de dollars.

Selon The Hollywood Reporter, la transaction sera payée en 50-50, ce qui permettra à Sony de recevoir un mélange d’espèces et d’actions. Cela en fera un actionnaire minoritaire de Scopely – un développement intéressant étant donné qu’il cherche à percer dans le secteur mobile avec certaines des marques les plus reconnaissables de PlayStation.

Le gros bonnet de Sony, Ravi Ahuja, a déclaré ce qui suit à propos du rachat : « En rencontrant l’équipe Scopely, nous savions que nous avions trouvé la bonne organisation pour soutenir et accélérer l’entreprise. Nous sommes convaincus qu’ils propulseront GSN Games vers de nouveaux sommets et SPE est heureux d’être un actionnaire minoritaire de Scopely à la suite de cette transaction.