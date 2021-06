Sony: Perverse va restreindre l’IP de première partie à la communauté PlayStation, les actualités mobiles seront bientôt disponibles

Sony fait tomber les barrières pour la plus grande propriété intellectuelle de PlayStation, dans le cadre d’une stratégie à multiples facettes qui verra la sortie d’émissions de télévision, de films et, oui, de jeux pour smartphone. Le détenteur de la plate-forme recrute depuis un petit moment pour une nouvelle division axée sur les mobiles, et le patron Jim Ryan a laissé entendre que nous verrons les « premiers fruits de cela plus tôt que vous ne le pensez ».

Dans le cadre d’une interview avec Axios, le cadre de Geordie a expliqué la raison pour laquelle son organisation a exploré les smartphones : . » C’est une citation que nous ne pouvons pas imaginer bien assise avec les passionnés de Sony, mais elle est là.

Ryan ne dirait pas si PlayStation développera les jeux mobiles en interne ou achètera de nouveaux studios pour le faire, mais il semble que ce soit une initiative menée par le sommet de l’entreprise – ce n’est pas un caprice jetable. « Nous travaillons sur un certain nombre de modèles pour ouvrir le mobile », a-t-il révélé vaguement.

C’est une période intéressante pour Sony, car il se tourne vers de nouveaux publics et sources de revenus pour étendre la portée de ses marques. Évidemment, tout est lié aux expériences qu’il propose sur la PS5, mais pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise, la firme sort littéralement des sentiers battus. Reste à voir si tout cela sera payant, bien sûr.