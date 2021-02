Sony perd de l’argent sur chaque PS5 qu’il vend. Et vous dites que c’est cher …

Malgré ce que coûte la console elle-même, Sony perd de l’argent sur chaque PS5 vendue. Et qu’ils ont vendu certains comptes.

Les stratégies de trading sont risquées. Surtout quand vient le temps de mettre un prix sur votre produit. Et il est clair que parfois, il faut mettre de côté les gains immédiats pour ceux qui viennent à long terme. Faites savoir aux Japonais, car il a été confirmé que Sony perd de l’argent sur chaque PS5 vendue.

Si vous vous souvenez bien, l’une des grandes inconnues qui entouraient les consoles de nouvelle génération jusqu’à presque le jour même de son lancement était le prix. Ils ont pratiquement révélé les consoles Xbox Series S | X et PlayStation 5 le jour de la pré-commande. Ou quelques jours avant. La raison est plus qu’évidente pour tout le monde. Aucun d’eux ne voulait faire la même erreur que Sony lui-même a commise avec la PlayStation 3 et mettre un prix exorbitant sur sa console.

Maintenant, à l’occasion de la publication du rapport financier des Japonais, nous avons pu vérifier qu’en effet, le prix de la PS5 est ajusté au maximum. Et à tel point qu’il est même en deçà de son coût de production. Ils n’ont pas voulu donner de données exactes sur le coût de fabrication d’une PlayStation 5, mais ils ont déjà fait plusieurs approximations avec les prix du marché et ils ne sont jamais sortis en dessous de ce qu’ils coûtent actuellement.

Pourtant, cela ne signifie pas que Sony perd de l’argent dans le monde. La vente d’une console n’est qu’une partie de l’entreprise. L’augmentation des ventes de jeux pour PS5 a été une augmentation suffisamment importante pour que ces pertes ne soient pas remarquées. Et moins cela sera remarqué à l’avenir puisque, à mesure que la technologie progressera, ces coûts diminueront petit à petit.

