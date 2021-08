Sony Patent pointe vers des pages PS Store dynamiques et évolutives

Qu’on le veuille ou qu’on le déteste, la façon dont nous jouons aux jeux est en train de changer. Les cycles de vie sont plus longs que jamais, avec des mises à jour saisonnières qui gardent les choses à jour des années après le lancement. C’est quelque chose auquel Sony porte une attention particulière et qui peut influencer la direction qu’il prend Boutique PS. Un nouveau brevet repéré par Reddit introduit le concept de pages produits dynamiques et personnalisées qui peuvent changer et évoluer en même temps que le jeu.

Le résumé, publié en mai de cette année, décrit les « techniques de fourniture d’informations et de fonctionnalités basées sur le cycle de vie d’un jeu vidéo et le contexte de l’utilisateur ». Il présente ensuite quelques exemples, montrant un jeu de course hypothétique et son dernier contenu. Les informations sont contextualisées avec des données supplémentaires, telles que les amis que vous avez en train de jouer au titre. Il est facile de voir comment cela pourrait être appliqué à des exemples réels : la page produit de Fortnite, par exemple, pourrait être thématique autour de son dernier Battle Pass et de ses derniers skins.

PlayStation tire une énorme partie de ses revenus grâce aux microtransactions et aux achats dans le jeu ces jours-ci, il est donc dans l’intérêt de l’organisation de tenir les utilisateurs au courant des mises à jour ou des extensions. Nous pensons également qu’avec la façon dont les jeux sont conçus actuellement, il est logique de rendre les pages du PS Store un peu plus dynamiques et pertinentes par rapport à ce qui se passe dans une version à un moment donné.