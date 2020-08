Sony ouvre l’enregistrement pour les précommandes de la PlayStation 5, mais ce sera uniquement sur invitation

La PlayStation 5 de Sony est plus proche que jamais, mais il sera également plus difficile que jamais d’être parmi les premiers à s’en procurer une. Sans annoncer encore de date de lancement, la société a ouvert un site Web pour vous inscrire et être l’un des premiers à acheter la PS5. Mais bien sûr, si vous avez de la chance d’être l’élu.





Au cours des derniers mois, le constructeur japonais a progressivement montré la PS5 jusqu’à ce qu’elle révèle enfin le design final. On connaît également des jeux qui atteindront la nouvelle génération de console et certaines spécifications. Cependant le prix et la date de sortie finale restent un mystère, sachant avec certitude seulement qu’il arrivera pendant la campagne de Noël. Maintenant, un pas de plus, les réserves sont ouvertes (plus ou moins).

Consoles limitées et sur invitation

Sony indique qu’il y aura “un nombre limité de consoles PS5 disponibles en précommande”. C’est pourquoi ils ont activé un site Web officiel où il est possible de s’enregistrer avec l’identifiant PlayStation Online. En s’inscrivant avec l’identifiant PlayStation Online, l’utilisateur entre une liste à être l’un des possibles choisis pour réserver la première PS5. Autrement dit, s’inscrire ici ne signifie pas que la PS5 est automatiquement réservée, ni même qu’il est automatiquement confirmé que l’utilisateur pourra la réserver lorsqu’elle sera disponible.

Sony conseille que Si l’utilisateur est choisi, un e-mail sera envoyé avec les instructions pour effectuer la réservation. Il n’y a pas de date à laquelle ce sera ou d’autres détails à ce sujet. Maintenant, comment choisir qui aura la chance de réserver une PS5? “Sur la base des intérêts et activités antérieurs sur PlayStation”, quoi que cela signifie.

Si vous faites partie des chanceux, il sera possible d’acheter au maximum une PS5 ou une PSG Digital Edition, deux manettes DualSense, deux bases de chargement DualSense, deux casques Pulse 3D, deux manettes multimédia et deux caméras HD. Pratiquement tous les accessoires liés à la PS5 et à l’un d’entre eux.

S’il est possible pour tout utilisateur du monde entier de s’inscrire à ce type de liste d’attente, Ils ne seront expédiés qu’à des adresses aux États-Unis. Par conséquent, il nécessite un identifiant PlayStation Online, une adresse de livraison aux États-Unis et beaucoup de chance.

