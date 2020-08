Sony officialise et date un nouvel état de jeu avec des actualités sur les jeux vidéo pour PS4 et PS5

De Sony, ils excluent la présence de jeux vidéo de PlayStation Studios et d’actualités liées à

Au cours des dernières semaines, de nombreux les rumeurs qui faisait remarquer que cette première semaine d’août nous aurions un nouveau État des lieux de Sony. Maintenant, la société a confirmé toutes les rumeurs et a daté et confirmé une partie du contenu que nous aurons lors de cet événement, soulignant que, bien que beaucoup aient cru oui, ce ne sera pas l’occasion pour laquelle nous connaîtrons la date et le prix de la PS5. Ci-dessous vous pouvez voir les détails de la date et le contenu de l’événement.

Date de l’état des lieux d’août

Le nouveau État des lieux aura lieu le jeudi 6 août à 22h00. et ça durera quelques temps 40 minutes dans lequel diverses nouveautés seront données.

L’événement peut être visionné en direct via les chaînes officielles de PlayStation sur Tic et Youtube.

État du contenu de lecture

Comme cela a été rendu public, ce nouvel état des lieux sera axé sur “jeux édités par des tiers qui viendront sur PPS4 et PSVR“, mais aussi en comptant sur “quelques mises à jour sur les jeux tiers pour PS5 et des titres indépendants qui ont été vus lors de l’événement de juin“

“Pour le rendre parfaitement clair: pas de nouvelles de PlayStation Studios dans l’épisode de jeudi. Il n’y aura pas non plus de nouvelles sur le matériel, les affaires, le pré-achat ou les dates“ils clarifient de Play Station. “Jeudi, nos efforts se concentrent sur la présentation de jeux sympas qui toucheront l’écosystème PlayStation“

De cette façon, il semble que, malgré les rumeurs qui le mentionnent, Ce ne sera pas cette semaine que nous connaîtrons des détails comme la date ou le prix de lancement de la PS5, vous devrez donc attendre pour en savoir plus. Aussi, rejeter les nouvelles de Studios PlayStation, il semble qu’un cours God of War 2 tombe également hors des possibilités. Oui le Blog PlayStation Japon mentions Crash Bandicoot 4: It’s About Time comme l’un des jeux à apparaître.

Quoi qu’il en soit, dans quelques jours nous verrons ce qu’il a Play Station pour nous apprendre dans ce nouveau État des lieux. Bien sûr dans Areajugones Nous couvrirons l’événement en direct et nous vous apporterons toutes les nouvelles qui pourraient en découler.

