Sony : Nous soutenons et encourageons le jeu croisé sur toutes les consoles

Le grand nombre de jeux prenant en charge le jeu croisé sur PlayStation 5, PS4 et diverses autres plates-formes a augmenté rapidement – ​​bien que Sony soit l’un des derniers à faire tomber ses murs sur d’autres consoles. Pour être juste, le géant japonais a été l’un des premiers défenseurs du jeu croisé avec PC à l’époque de la PS3 et même de la PS2, mais il permet désormais aux propriétaires de PlayStation de rivaliser avec les fans de Xbox et de Nintendo Switch – diable, même sa propre simulation de baseball multiformat MLB Le Show 21 prend en charge la fonctionnalité.

Et c’est quelque chose que le patron Jim Ryan s’attend à voir beaucoup plus à l’avenir. « Nous soutenons et encourageons le jeu croisé », a-t-il déclaré au bulletin d’information Axios. « [The number of games that utilise it] continuera de croître.

Le fabricant a été critiqué plus tôt dans l’année lorsque des documents judiciaires ont révélé que l’entreprise applique une politique selon laquelle les éditeurs sont taxés s’il existe un rapport disproportionné entre le temps de jeu PlayStation et les achats multiplateformes effectués via des vitrines concurrentes. Ceci n’est toutefois imposé que lorsque ledit scénario se produit – sinon, la société ne facture pas de tiers pour la mise en œuvre de la fonctionnalité, comme cela a été mal interprété sur les réseaux sociaux.

Récemment, le gros bonnet de Gearbox Randy Pitchford a fait allusion à un patch de jeu croisé pour Borderlands 3 qui excluait les plates-formes PlayStation à la demande de l’éditeur. Interrogé spécifiquement à ce sujet, Ryan a répondu qu’il ne voulait pas parler d’un « problème commercial en direct avec un partenaire de longue date » mais a souligné que ses « politiques sont cohérentes chez tous les éditeurs ».

Considérant que la liste des Tous les jeux Crossplay sur PS5 et PS4 continue d’augmenter, la nature du problème n’est pas claire ici. Quoi qu’il en soit, il est bon de voir Sony enfin à bord avec cette fonctionnalité très bienvenue.