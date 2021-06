Sony : nourrir les talents créatifs n’est pas aussi simple que d’y investir de l’argent

Le patron de PlayStation, Jim Ryan, a parlé un peu plus de l’approche de Sony envers la nouvelle génération de consoles et de ce qu’elle fait différemment avec la PlayStation 5 par rapport à la PS4. Parler avec Axes, il a souligné la qualité de la gamme propriétaire du format, qui a vu des titres comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Returnal et Ratchet & Clank: Rift Apart tous lancés au cours de la première année du système.

« Entretenir le talent créatif n’est pas aussi simple que d’y investir de l’argent », a-t-il expliqué. « Vous devez également leur donner la liberté d’être créatifs, de prendre des risques et de proposer de nouvelles idées. » Ryan a souligné le succès du monde ouvert de Sucker Punch, Ghost of Tsushima, qui a représenté un changement radical de direction pour le studio de Seattle. « Nous voulons [first-party developers] d’utiliser notre matériel comme leur palette créative.

L’exécutif au franc-parler a admis que, si la génération PS4 était excellente pour les PlayStation Studios, il a fallu quelques années à l’éditeur pour trouver son rythme. Cette fois, cependant, il a touché le sol dès le premier jour. « Si des jeux comme Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Returnal et Ratchet & Clank : Rift Apart sont des exemples de ce que [developers] peut réaliser au cours des six premiers mois de la PS5, imaginez ce que nous verrons dans la deuxième ou la troisième année. »