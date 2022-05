Sony nie que Bad Boys 4 ait été arrêté à cause de la gifle de Will Smith

Contrairement aux rumeurs précédentes selon lesquelles le prochain épisode de »mauvais garçons »avait cessé suite à l’incident des Oscars impliquant Will-Smith et Chris Rock, le patron de Sony, Tom Rothman, vient d’assurer que le film est toujours en développement avec Smith sur le projet. Interrogé sur les informations selon lesquelles Sony avait « arrêté » le développement de la suite, Rothman a précisé: « Non. C’était inexact. Ce film a été en développement et l’est toujours. Il n’y avait pas de freins à frapper. » parce que la voiture était toujours ça bouge pas.

Après la gifle de Smith aux Oscars, diverses sociétés de production ont laissé de côté les projets dans lesquels l’acteur était impliqué. Initialement, il a été confirmé que Sony arrêterait la production de « Bad Boys 4 » en changeant éventuellement la participation de Smith pour un autre acteur, mais maintenant Rothman vient de démentir complètement ces rumeurs.

« C’est une chose très malheureuse qui s’est produite, et je ne pense pas que ce soit vraiment à moi de commenter, sauf pour dire que je connais Will Smith depuis de nombreuses années et je sais que c’est une bonne personne », a déclaré Rothman à propos de l’incident. « C’était un exemple d’une très bonne personne qui traverse une mauvaise période, devant le monde. Je pense que ses excuses et ses regrets sont sincères, et je crois au pardon et à la rédemption. »

Sorti à l’origine en 1995, »Bad Boys » est une comédie d’action qui a transformé Smith et sa co-star Martin Laurent des stars de la sitcom aux icônes du grand écran. Le directeur Michael Bayqui faisait ses débuts en tant que réalisateur à l’époque, a rappelé comment Sony pensait que le racisme nuirait aux chances du film au box-office.

Cependant, le premier film »Bad Boys » a dépassé l’objectif de plus de 100 millions de dollars dans le monde, étant un tel succès qu’une suite, »Bad Boys II », aurait, dépassant toujours le montant du précédent, prenant dans plus de 273 millions de dollars au box-office.

Le dernier opus était »Bad Boys for Life » sorti en 2020, juste avant le début de la pandémie, confirmant qu’il y aurait un film de suite provisoirement intitulé »Bad Boys » avec Chris Bremer écrire le script, qui n’a pas encore de date de sortie pour le moment, mais mettra à nouveau en vedette la performance stellaire de Will Smith et Martin Lawrence.