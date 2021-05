Sony ne le dit pas, mais évitez le reflex numérique: le sans miroir est son présent et son avenir

En 2016, le Sony A99 II, un appareil photo reflex numérique (DSLR ou DSLT, comme la firme les appelait pour son système de miroir translucide) et a fait flotter ses caméras à monture A.

C’était le chant du cygne de ces caméras, qui ont maintenant disparu du site Web de Sony et sont répertoriées comme «non disponibles» dans divers magasins. Le présent et l’avenir de Sony, bien sûr, sont ses appareils photo sans miroir, un segment dans lequel il a dominé en 2020 et qui donne d’excellents résultats.

Le sans miroir comme pari absolu

La signature s’est désengagé de ces « anciens » modèles DSLT se concentrer absolument sur les appareils photo sans miroir. En 2020, il a dirigé la production de ces types d’appareils photo, avec Canon le suivant de près et Nikon loin derrière.

L’objectif de Sony est clair: la société japonaise n’a cessé de présenter de nouveaux modèles sans miroir avec de plus en plus de capacités, à la fois en plein format et APS-C. Il y a, par exemple, l’A7R IV et son spectaculaire capteur de 61 mégapixels, l’A7S III axé sur la vidéo, ou le polyvalent A1 avec son capteur de 50 mégapixels.

Nous sommes donc confrontés à ce qui semble être la fin d’une époque qui a commencé avec l’acquisition de Konica Minolta et qui semble enfin céder la place à des caméras sans miroir écrasantes qui bien sûr se révèlent être un succès pour le constructeur japonais.

Via | Engadget