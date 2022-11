Sony ne baisse pas les bras : ce seront ses 6 mobiles Xperia d’ici 2023

Le géant Minato veut continuer à jouer à ce jeu mobile Android, et prépare une famille Xperia encore plus large pour 2023.

Ça fait un moment depuis mobile sony a vécu ses meilleurs moments dans l’industrie du smartphone, juste après que les Japonais aient pris l’intégralité coentreprise qu’ils ont partagé avec Ericsson en février 2012, il y a pas plus et pas moins de 10 ans (presque 11), nous montrant l’innovant Xperia S avec sa barre transparente comme une excellente lettre de motivation.

La vérité est qu’aujourd’hui, la société basée à Minato accumuler un bon tas de trimestres en perdant de l’argent avec leurs mobiles (en 2021 ils ont temporairement renoué avec les bénéfices après une énorme restructuration), bien que leurs dirigeants nous aient déjà confirmé à de nombreuses reprises que les smartphones sont un marché prioritaire pour Sony et que le Xperia ne mourra pas pour l’instant.

En fait, c’est que les successeurs des actuels Xperia 1 IV, Xperia 5 IV, Xperia 10 IV et le professionnel et très cher Xperia Pro-I auront plus de compagnons, car Sony prévoit d’élargir sa gamme en 2023 pour donner plus de profondeur au catalogue et misez en toute sécurité sur des niches inexplorées comme celle des Pro-I, une stratégie qui serait apparemment renforcée préparer jusqu’à 6 nouveaux mobiles de diverses catégories.

Ils ne ressemblent pas à des chants de sirènes mais plutôt à quelque chose d’assez fiable, comme nous en ont parlé divers médias en suivant la trace d’une source asiatique qui ose également nous offrir plus de détails sur ces 6 mobiles Xperia ce serait dans le four de Sony… Vous joindrez-vous à nous pour les rencontrer ?

Évidemment et avant de commencer, prenons ces informations avec la sportivité et la prudence nécessaires, car les fuites ne sont que ça, des fuites, auxquels il ne faut pas toujours accorder toute la crédibilité du monde.

Quoi qu’il en soit, c’est parti, car les leakers japonais nous parlent de trois smartphones de coupe prime avec chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 parmi lesquels figurerait le renouvellement du Xperia Pro-I avec des teintes photographiques professionnelles et un prix hors catégorie.

Les deux autres pourraient très bien être les Xpéria 1V et un modèle haut de gamme plus compact avec le nom Xpéria 5V.

Les fuiteurs japonais prévoient 6 modèles Sony Xperia pour 2023, et nous théorisons déjà avec les Xperia 1 V, Xperia 5 V, Xperia 10 V, Xperia Pro-II ainsi que deux modèles abordables qui tenteront d’améliorer la part de marché du géant et les résultats de Minato .

Quant aux gammes les plus abordables, elles seraient présentées un téléphone Xperia de taille moyenne avec chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 qui renouvellerait le Xperia 10, accompagné d’autres deux modèles avec Snapdragon 4 Gen1 destiné à compléter le bas de gamme avec des concepts moins chers auxquels Sony nous a habitués.

Concourir dans les rangs où se trouvent les meilleurs vendeurs est le seul moyen de regagner des parts de marché et avoir à nouveau l’impact attendu de un géant comme Sony qui savait fabriquer des téléphones.

Ainsi, il est facile de supposer que nous avons déjà anticipé la Xpéria 1V, Xpéria 5V Oui Xpéria 10Vprès de Xperia Pro IIbien que nous ne sachions pas quel nom auront ces deux modèles abordables avec Snapdragon 4. Nous sommes probablement confrontés à un Xperia Ace Ce dont on parle depuis des semaines, même si dans ce cas c’est encore un mystère.

Nous continuerons à signaler !

