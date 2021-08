Sony n’aime pas que le Dual Sense soit garni de hamburgers

McDonalds voulait célébrer son 50e anniversaire en offrant Dual Sense décoré de hamburgers, mais Sony a mis les freins.

Les hamburgers peuvent être de fidèles compagnons les nuits de vice en jouant à la console ; en faisant toujours attention à ne pas toucher le contrôleur avec des mains grasses, bien sûr. C’est peut-être la raison pour laquelle McDonalds avait lancé une campagne de streaming en Australie pour commémorer son 50e anniversaire dans ces terres en tirant au sort Dual Sense décoré de hamburgers.

Apparemment, PlayStation n’a pas autorisé la tombola de ces 50 manettes pour être si moches.

Depuis plusieurs heures, la commande en question a suscité la polémique sur son apparence, qui n’a pas beaucoup plu aux fans. Les forums Internet ont été remplis de critiques pour sa conception.

Et, comme cela semblait prévisible et qu’ils l’ont fait depuis Press Start, sur PlayStation, ils ont fait médiation et ne leur permettront pas d’entrer en circulation pour la tombola, l’organisation a donc annoncé que l’événement est reporté indéfiniment.

« Sony PlayStation n’a pas autorisé l’utilisation de sa manette dans les supports promotionnels liés à l’événement Stream Week proposé et nous nous excusons pour tout inconvénient causé. Les changements de semaine de l’événement et les contrôleurs Sony PlayStation ne seront pas inclus dans le dessin« Ils disent de McDonalds dans un communiqué officiel.

Le commandement de la discorde, agrémenté de dessins de pommes de terre et de hamburgers, n’atteindra pas les foyers sous la forme de DualSense après l’annulation définitive des 50 qui devaient être tirés au sort lors de l’événement.