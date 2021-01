Sony Music offre des bourses pour devenir musicothérapeute | 45S

Garçon, ça m’intéresse. Sony Music UK offre aux musiciens la possibilité de se former en tant que musicothérapeutes avec l’association caritative indépendante Nordoff Robbins, l’un des musicothérapeutes les plus connus.

Le programme de maîtrise en musicothérapie de cette organisation, qui dure deux ans et donne aux diplômés le droit de postuler au Conseil des professions de la santé et des soins pour s’inscrire en tant que musicothérapeute.

Une étudiante de ce programme, Frances Thompson, a déclaré qu’elle était très à l’aise avec les résultats obtenus ici.

«En tant que bassoniste et chanteur, la musique a toujours été une partie importante de ma vie. Je n’arrive toujours pas à croire à quel point j’ai de la chance d’avoir trouvé une vocation où je peux utiliser la musique de manière aussi significative et rencontrer autant de gens inspirants », dit-il.

Le programme débute en septembre 2021 et les candidatures doivent être soumises en ligne avant le 18 janvier. Une réunion via Zoom aura lieu entre 18 h et 20 h le 14 janvier. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site Web de Nordoff Robbins.

