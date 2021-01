Sony met le Xperia Pro en vente un an plus tard pour 2500 €

Le «nouveau» mobile Sony s’adresse aux professionnels, et son prix rappelle celui des téléphones portables les plus chers du marché.

La stratégie de Sony Dans le domaine de la téléphonie, il ne semble pas être celui d’une firme qui a passé quatre années consécutives avec sa division mobile à déclarer des pertes. Au lieu de pariez sur des formules qui se sont avérées utiles pendant des années pour atteindre sors du trou, l’entreprise japonaise continue d’expérimenter, avec des créations comme son Xperia Pro.

Près d’un an après sa présentation, la Japonaise a enfin annoncé l’arrivée de sa nouvelle smartphone professionnel, confirmant que l’appareil sera vendu au prix de 2499 €.

Sony met en garde: il est de plus en plus difficile de vendre des mobiles à plus de 1000 euros

Le Xperia Pro, plus accessoire appareil photo que smartphone

Il est frappant de voir que Sony a mis si longtemps à créer un smartphone capable de fonctionner comme un moniteur pour les caméras vidéo professionnelles. Le Xperia Pro est le premier appareil doté de cette capacité, grâce à son Connecteur HDMI logiciel intégré et spécifique pour ce type d’utilisation.

Lors de la connexion de l’appareil à l’un des appareil photo Sony, c’est possible utilisez votre smartphone comme visionneuse, diffusez du contenu en direct ou téléchargez plus rapidement des images et des vidéos sur le cloud.

De manière générale, le Xperia Pro n’est rien de plus qu’un Xperia 1 II auquel Sony a ajouté un port supplémentaire et un logiciel optimisé pour fonctionner avec les appareils photo de sa division photographie et vidéo. Donc, à moins que vous n’ayez déjà dépensé énormément d’argent pour du matériel Sony et que le Xperia Pro sera la cerise sur le gâteau de votre équipe, j’ai peur que le Xperia 1 II et son prix 1300 euros de moins c’est une option beaucoup plus intelligente.

Dans tous les cas, ceux qui envisagent de concentrer le nouveau terminal Sony sur les professionnels peuvent le faire à partir d’aujourd’hui aux États-Unis via le site officiel de l’entreprise. Pour l’instant, il n’y a pas de données concernant la disponibilité du Xperia Pro dans les autres régions.

