Sony menace de poursuivre la société qui l’a incité à poursuivre en justice les plaques de remplacement noires PS5

« Allez-y, poursuivez-nous. » C’est une stratégie audacieuse pour une entreprise de demander effectivement à une entreprise beaucoup plus grande de la poursuivre, et c’est exactement ce qui s’est passé il y a quelque temps avec dbrand. C’est une entreprise qui crée et vend des coques, des skins et des autocollants personnalisés pour toutes sortes d’appareils électroniques grand public comme les smartphones et les ordinateurs portables. Il n’y a pas si longtemps, dbrand a étendu cela pour inclure les « Darkplates », des façades de remplacement pour PlayStation 5 pour ceux qui voulaient échanger les panneaux blancs avec des noirs. Avance rapide jusqu’à maintenant, et vous ne pouvez plus les acheter après un arrêt et désistement de Sony.

Oui, vous ne pouvez plus acheter les façades noires sur le site Web de dbrand. Si vous essayez de visiter la page, vous trouverez à la place une liste d’articles sur le sujet, et aucun moyen d’acheter le produit. La société a reçu la lettre C&D des avocats de PlayStation il y a un certain temps, ce qui a conduit dbrand à retirer les Darkplates de la vente.

Le style de relations publiques effronté et agressif de la société est une fois de plus évident dans un long article sur Reddit, qui partage des extraits de la lettre de cessation et d’abstention, soulignant les failles de l’argument de Sony. SIE prétend que dbrand enfreint le droit d’auteur et produit des produits « contrefaits » non autorisés qui portent les logos du titulaire de la plate-forme. dbrand souligne que Sony n’a cité aucun brevet qu’il détient sur la forme et la conception uniques des façades PS5. Il conteste également la prétendue similitude entre les symboles des boutons du visage PlayStation et sa « tournée apocalyptique » sur les formes. dbrand suggère également que l’action de Sony est en partie due au fait qu’il cherche à produire ou à licencier lui-même la production de façades PS5 à l’avenir.

Pour faire court, Sony a menacé d’intenter une action en justice contre dbrand concernant ses divers produits PS5 à moins qu’il ne cesse de les vendre et de les promouvoir. La société affirme s’être conformée aux exigences de Sony « pour l’instant ».

Alors que dbrand fait des observations valables sur la lettre C&D de Sony et quelques bons points sur la vente et l’achat de produits après-vente – tels que les Darkplates au cœur de l’affaire – il faut se rappeler que la société a poussé Sony à poursuivre en justice dans le première place. Nous sommes sûrs que ce ne sera pas la fin de l’histoire, d’autant plus que dbrand semble avoir assez de gueule là-dessus. Si vous souhaitez en savoir plus sur tout cela, vous pouvez consulter le post Reddit et la lettre C&D via les liens respectifs.