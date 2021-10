Sony : le pipeline de jeux pour PS5 est tout simplement fantastique

S’exprimant dans le cadre d’une interview franche avec GamesIndustry.biz, le patron de PlayStation Jim Ryan a déclaré que l’entreprise est définie par trois attributs clés : les jeux, la communauté et la marque. Selon le gros bonnet, la division jeux de Sony a toujours été « cool », et lorsqu’on lui a demandé de décrire ce qui rend la PlayStation 5 si désirable, il est revenu à l’attribut le plus important de tous : les exclusivités.

« La gamme de lancement était la meilleure que nous ayons jamais eue, et je soumettrais la meilleure que n’importe quelle plate-forme de console n’ait jamais eu », a-t-il rayonné. « Le travail que nous avons fait depuis [is excellent], avec Returnal et Ratchet & Clank: Rift Apart – et MLB The Show 21 pour les États-Unis, ce qui est un bon jeu. Le pipeline de jeux que nous avons à venir est tout simplement fantastique – c’est de loin le plus puissant que nous ayons jamais eu pour aucune de nos consoles. J’ai hâte de voir ces jeux commencer à sortir : Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok et Gran Turismo 7. »

Malgré sa nature quelque peu secrète cette année, nous savons que la société a plus de 25 exclusivités en développement pour la PS5 – ainsi qu’un tout nouveau casque de réalité virtuelle pour démarrer. La production de premier plan de Sony s’est renforcée au cours de la dernière décennie, et avec la direction du patron de PlayStation Studios Hermen Hulst, le nombre de studios travaillant sous l’égide de la marque est sans précédent en ce moment. Ça va être une génération amusante, les gars.