Sony lance une prévente limitée de la PS5 – mais pas avec nous

Quand exactement la PlayStation 5 sortira-t-elle? Et quel en sera le coût? Les deux ne sont pas encore fixés. Mais vous pouvez toujours pré-commander une PS5 – si vous vivez aux États-Unis.

Sur le site américain de Sony, vous devez vous inscrire avec votre identifiant PlayStation afin, avec un peu de chance, de vous réserver pour une PlayStation 5. Le contingent de précommande étant limité, le principe «premier arrivé, premier servi» s’applique.

S’applique uniquement si vous avez déjà une PlayStation

Le fait que vous devez vous connecter avec votre identifiant PlayStation signifie que vous devez déjà avoir une PlayStation à la maison pour pouvoir participer. Que vous soyez sélectionné ne dépend pas seulement de la chance – Sony écrit que les gagnants du tirage au sort seront sélectionnés sur la base des “intérêts antérieurs et des activités PlayStation”. En langage clair: il s’agit d’une campagne destinée aux clients Sony existants.

Autres captures: combien votre toute nouvelle PlayStation 5 vous coûtera nulle part. Vous précommandez donc un produit et vous ne savez pas combien vous devriez payer. Et: pour obtenir une PlayStation 5, même si vous êtes l’un des heureux gagnants, vous devez avoir une adresse aux États-Unis. Toutes les autres précommandes seront annulées, écrit Sony.

Tu ferais mieux d’attendre

Comme on le sait, la date de sortie exacte de la PlayStation 5 n’a pas encore été fixée, mais la nouvelle console de Sony sera certainement en magasin juste à temps pour les affaires de Noël. Et certainement en quantités suffisantes – vous n’avez probablement pas à craindre que la PS5 ne soit épuisée peu de temps après sa sortie. Donc notre conseil: ignorez l’étrange promotion de précommande aux USA et achetez la PS5 comme d’habitude (ou obtenez-la pour un cadeau) lorsqu’elle est sur le marché!