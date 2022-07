Sony lance une manette spéciale pour jouer avec le mobile que vous allez vouloir acheter

in

Le Backbone One – PlayStation Edition est un contrôleur officiel qui vous permet de jouer à des jeux PlayStation depuis votre mobile

Sony s’est associé à colonne vertébraleentreprise spécialisée dans la création de pilotes pour mobilepour développer le premier contrôleur mobile spécial qui vous permet de jouer aux titres PlayStation sur iOS et Android.

Son nom est BackBone One – PlayStation Edition, et c’est un contrôleur avec prise en charge de PS Remote Play, qui permet jouer à des jeux PlayStation 4 ou PlayStation 5 depuis un mobile et profitez d’une expérience portable.

Le BackBone One – PlayStation Edition sera compatible avec Android en novembre

Jusqu’à présent, Sony et BackBone n’en ont sorti qu’un version du contrôleur compatible avec iPhone. Cependant, les deux marques prévoient de lancer une édition compatible avec Androïd en novembre de cette même année.

Compter avec un design développé en collaboration avec PackBone et Sony PlayStation, d’où sa grande ressemblance avec la manette PS5 DualSense. Il n’a pas besoin d’être rechargé, puisqu’il puise l’énergie du smartphone, et il équipe un port casque de 3,5 millimètres. De plus, la fente où est placé le smartphone est réglable, il est donc compatible avec tous les types de smartphones, quelle que soit leur taille.

Bien qu’il soit conçu pour fonctionner avec les jeux PlayStation, BackBone One est également compatible avec les jeux présents sur Google Play et App Storeainsi que des titres d’autres plates-formes de jeu, notamment Xbox Game Pass Ultimate et Google Stadia.

Le Backbone One – Édition PlayStation Il peut maintenant être acheté dans la boutique en ligne de la marqueau prix officiel de 99,99 €. En plus du contrôleur, BackBone inclut des avantages exclusifs tels que trois mois d’accès gratuit à Discord Nitro, deux mois d’abonnement à Stadia Proun mois de Xbox Game Pass Ultimate gratuit ou un mois d’accès gratuit aux jeux Apple Arcade.

