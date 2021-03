Sony lance l’après-midi avec l’annonce de DOOM 3: VR Edition

Bethesda nous a laissé l’annonce de DOOM: 3 VR Edition aujourd’hui. Oui, Bethesda et Sony. Les choses de la vie.

Sony jette la maison par la fenêtre ces jours-ci avec des publicités. État des lieux, surprises des nouveaux développements matériels… Et c’est aujourd’hui la journée spéciale consacrée à la réalité virtuelle. Une journée qui a commencé avec lui Annonce de DOOM 3: VR Edition. Un jeu qui, bien sûr, viendra exclusivement sur les consoles Sony et votre appareil VR.

Le jeu de tir sera lancé sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 29 mars. Autrement dit, dans moins d’un mois depuis la sortie de la bande-annonce. Et il arrivera avec les deux extensions qui lui étaient attachées en 2004. Ce sont Résurrection pour le mal et la mission perdue.

Bien sûr, quelques années se sont écoulées depuis que nous avons vu le jeu à son meilleur. Et cela signifie qu’il y a beaucoup de place pour des améliorations jouables et visuelles. Bethesda le sait et a profité de l’annonce pour se procurer un petit coffre.

La première chose est que lorsque le jeu est arrivé sur PlayStation VR, les contrôles ont été un peu adaptés. En fait, il y aura des mouvements qui n’étaient pas disponibles dans le jeu original. Parmi eux, la possibilité de regarder dans les coins ou d’incliner nos armes pour tirer « plié ». Aussi des éléments ont été ajoutés cela nous permettra de contrôler la santé et l’armure d’une manière plus adaptée à la réalité virtuelle.

Quant au champ visuel et sonore, ils ont également touché les choses. En plus de vous préparer à la réalité virtuelle et d’améliorer les textures, vous êtes ont ajouté des améliorations sonores pour entrer plus pleinement dans le jeu. Parce qu’un jeu VR sans un bon réglage ne vaut pas grand-chose.