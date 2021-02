Sony lance des partenariats stratégiques pour soutenir les communautés noires

Sony a récemment annoncé un partenariat avec la Jackie Robinson Foundation, qui verra 1 € provenant des ventes de la prochaine édition collector de MLB The Show 21 versé à l’organisme de bienfaisance pour «financer des bourses d’études, en mettant fortement l’accent sur les femmes de couleur, car elles sont le groupe le plus sous-représenté en l’industrie du jeu ». Il est maintenant également révélé qu’en juin 2020, il a engagé 1 million de dollars pour «investir et soutenir des organisations axées sur la justice sociale, l’éducation et l’autonomisation économique pour lutter contre les inégalités raciales».

Pour aller de l’avant, le fabricant a annoncé un partenariat avec quatre associations caritatives nationales, «vouées à offrir des opportunités économiques aux communautés noires». Un article de blog explique: «Notre objectif est de travailler avec ces partenaires pour évoquer un changement durable en améliorant l’accès à l’industrie de la technologie et du jeu et en construisant une meilleure structure pour que les voix noires soient entendues.»

Les organismes de bienfaisance – y compris Black Girls CODE, The Hidden Genius Project, Gameheads et Black in Games – ont tous des objectifs légèrement différents, mais ils sont tous engagés à améliorer la représentation des communautés minoritaires au sein de l’industrie des jeux et du secteur de la technologie en général. .

«Ces partenaires initiaux font partie de l’engagement du SIE à conduire un changement à long terme pour atteindre la justice sociale et l’équité raciale, et nous partagerons de nouveaux partenariats stratégiques à l’avenir», a déclaré le fabricant. «Au-delà du soutien à ces quatre organisations, le SIE continue de s’engager, de soutenir et de célébrer la communauté noire à travers notre [email protected] réseau d’employés – une communauté pour responsabiliser les employés et adopter la diversité dans un environnement de travail inclusif. »