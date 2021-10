Sony lance des essais de jeux, essayez les jeux PS5 pour une durée limitée

Sony a envoyé une vague d’e-mails qui présente une nouvelle fonctionnalité pour les propriétaires de PlayStation 5 appelée Game Trials. À partir d’aujourd’hui, la société offre aux propriétaires de PS5 la possibilité de télécharger certains titres propriétaires et de les essayer gratuitement pendant une durée limitée. Les deux premiers jeux disponibles sont Death Stranding Director’s Cut et Sackboy: A Big Adventure.

Les petits caractères dans l’e-mail expliquent que pour activer un essai de jeu, vous devrez vous diriger vers le Boutique PS et sélectionnez l’option d’essai qui est étiquetée comme gratuite. Death Stranding Director’s Cut offrira six heures de jeu tandis que Sackboy: A Big Adventure propose un essai de cinq heures. La minuterie démarre dès que vous déclenchez le téléchargement, alors assurez-vous d’avoir un peu de temps libre sinon vous aurez perdu l’opportunité. Les comptes sont limités à un essai de jeu de chaque jeu. Étant donné que les essais de jeu sont limités aux titres PS5, la version PS4 de Sackboy: A Big Adventure ne se qualifie pas pour ce test gratuit.

Votre progression, vos données de sauvegarde et vos trophées seront tous transférés dans le jeu complet si vous choisissez d’acheter l’un ou l’autre titre après l’expiration de la période d’essai. Les Game Trials for Death Stranding Director’s Cut et Sackboy: A Big Adventure sont disponibles jusqu’au 28 octobre 2021 à minuit.

Allez-vous essayer l’un ou l’autre de ces deux jeux grâce à cette opportunité ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.