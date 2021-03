Sony Japon met en place son propre chiringo pour montrer des jeux

Cette semaine, nous le jetons. Jouer! Jouer! Play!, Un événement Sony Japon pour présenter les jeux.

Si février était déjà un mois qui ne voulait pas se terminer sans publicités, mars semble aller de la même manière. A tout ce que nous vous avons dit en cours de préparation, il faut ajouter un Événement Sony Japon dans lequel nous verrons plusieurs jeux. Et ça s’appelle Play! Jouer! Jouer! Très original, oui.

L’événement susmentionné aura lieu dans quelques semaines. Pour être exact, la nuit du 20 au 21 mars à 00h00, Temps péninsulaire espagnol. Comme cela se produit généralement dans ces cas, nous pouvons le suivre sur YouTube. Mais cette fois, ne vous attendez pas à beaucoup de choses en anglais. Tout au plus le doublage des jeux.

Comme aujourd’hui il faut faire très attention à ce qui est annoncé, car on se fait plus d’illusions que l’on ne devrait et ensuite on paie le canard avec les entreprises, Sony a donné un premier aperçu de ce qu’on verra lors de cet événement Sony Japon.

Pour commencer, nous aurons de nouveaux morceaux de Resident Evil Village. Pour cette partie, nous aurons le directeur de Capcom, Morimasa Sato, avec d’autres compagnons. Le prochain Square Enix, Final Fantasy VII: Remake Intergrade, sera également vu. Et comme ils ne seront pas moins, ils seront avec Yoshinori Kitase, le producteur.

Rien n’a été dit de nouvelles annonces ou surprises. Ni si nous verrons autre chose que ces deux jeux. Mais au moins, pendant une heure (une demi-heure par présentation si c’est le cas), nous aurons un gameplay, des informations et des détails sur les jeux eux-mêmes.

Et c’est ça, rappelez-vous. Resident Evil Village arrive le 7 mai aux magasins. Et Final Fantasy VII: Intergrade le fera cet été en exclusivité sur PlayStation 5. 10 juin, pour être exact. Et cela signifie: promotion, promotion et promotion. Ou jouez! Jouer! Jouer!