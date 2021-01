Sony Japon arrête la production de divers modèles PlayStation 4 pour répondre à la demande de PlayStation 5

Tendance FP06 janv.2021 12:43:04 IST

Sony Japon aurait arrêté la production de la majorité des modèles PlayStation 4. Bien qu’il reste à voir si les autres branches de la société emboîtent le pas, cette décision semble viser à se concentrer sur la forte demande de leur console de nouvelle génération, la PlayStation 5. Sony a arrêté tous les modèles de PS. 4 Pro (CUH-7000), et tous les modèles de PS 4 Slim (CUH-2000) sauf un, selon un site japonais GameWatch. Le rapport ajoute que si l’on achète un modèle PS 4 au Japon, il ne peut acheter que le design «slim» Jet Black de 500 Go. Notamment, la conception originale de la PS 4 (CUH-1000) est déjà hors production active.

Le rapport cite les plans de Sony Interactive Entertainment pour pousser la production de PS 5 dans le vide créé par la fin de la production de PS 4. C’est très probable car il y a eu une pénurie signalée pour la console dans le monde entier depuis sa sortie.

Les utilisateurs de Twitter ont également partagé la nouvelle, expliquant comment les magasins avaient des avis aux acheteurs indiquant que les articles ne seraient pas réapprovisionnés car le fabricant avait arrêté la production pour le même.

Comme pour un joueur au Japon, les modèles PS 4 500 Go Glacier White, PS 4 1 To Jet Black, PS 4 1 To Glacier White, PS 4 2 To Jet Black et PS 4 Pro 1 To Glacier White ne seront plus disponibles dans le pays.

« Chers clients: en raison de l’arrêt de la production par le fabricant, les produits suivants ne seront pas réapprovisionnés. »

・ PS4 500 Go Blanc glacier

・ PS4 1 To Noir jais

・ PS4 1 To Blanc Glacier

・ PS4 2 To Noir jais

・ PS4 Pro 1 To Blanc Glacier pic.twitter.com/nub3lxcJGX – Cheesemeister (@ Cheesemeister3k) 3 janvier 2021

Avec l’arrêt de la production de l’ancienne génération, Sony a également hâte de faire passer rapidement les joueurs à la dernière génération. De plus, comme la PS 5 est compatible avec la bibliothèque de jeux PS 4, le déménagement est beaucoup plus rapide que ce qui s’est passé dans le passé.

L’France verra enfin le lancement de PlayStation 5 à partir du 2 février. Les joueurs peuvent commencer pré-réservation à partir du 12 janvier à 12h sur diverses plateformes.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂