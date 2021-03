Sony investit dans le nouveau studio de Jade Raymond sur IP non annoncée

Jade Raymond a fait le tour du bloc ces derniers temps, ayant récemment dirigé les efforts de développement interne de Stadia – avant que Google ne coupe la prise. Dans le cadre d’un article sur le blog PlayStation, elle a exprimé son désir de se recentrer sur la création de jeux – et elle a créé un nouveau studio indépendant nommé Haven, qui travaille sur une adresse IP non annoncée avec le soutien de Sony.

«Nous voulons créer des mondes où les joueurs peuvent s’échapper, s’amuser, s’exprimer et trouver une communauté», a-t-elle déclaré. «Nous voulons mettre notre passion dans un projet. Nous voulons faire quelque chose de merveilleux pour les gens à vivre. Parce que nous croyons au pouvoir des jeux d’apporter de la joie dans la vie des gens. Et Sony aussi. Leur engagement envers l’excellence est sans égal. C’est pourquoi je ne pourrais pas être plus heureux pour leur soutien et leur soutien.

Nous lisons un peu entre les lignes, mais cela ressemble à ce que Sony a fait avec Kojima Productions et Death Stranding: l’équipe est indépendante, mais PlayStation l’aide à trouver ses marques. On dirait que cela finira par publier le projet rêvé par Haven. De toute évidence, il est encore tôt, donc il faudra un certain temps avant que nous ne voyions quoi que ce soit de concret de la part de l’équipe.

«Ensemble, nous voulons créer des jeux qui sont un havre pour les joueurs, et nous voulons construire un studio qui soit un havre pour les développeurs», a conclu Raymond. «Donc, bien que nous n’ayons pas beaucoup de détails à annoncer aujourd’hui, je veux que la communauté PlayStation sache que Haven travaille déjà dur sur une adresse IP non annoncée. Nous avons hâte de vous en montrer plus! »

Hermen Hulst, responsable de PlayStation Studios, a ajouté: «Sony Interactive Entertainment est fier de soutenir et d’investir dans Haven et son avenir. Nous comprenons les défis et les récompenses de la constitution d’équipes créatives à partir de zéro, tout comme Jade avec sa riche expérience à la tête de nombreuses des plus grandes franchises du jeu. Nous sommes confiants et enthousiasmés par l’avenir radieux de Haven Studios et de son premier projet, actuellement en développement. »