Sony investit 200 millions de dollars supplémentaires dans Fortnite, Unreal Engine Creator Epic Games

Epic Games a levé un autre milliard de dollars de financement, Sony signant le chèque d’un autre investissement de 200 millions de dollars. Vous vous souvenez peut-être que le fabricant a injecté 250 millions de dollars dans le fabricant Fortnite il y a moins d’un an – mais maintenant, il est suivi d’une autre somme à neuf chiffres. « [The investment] s’appuie sur la relation déjà étroite entre les deux sociétés et renforce leur mission commune de faire progresser l’état de l’art en matière de technologie, de divertissement et de services en ligne socialement connectés », lit-on dans un communiqué de presse.

Il convient de noter que ce n’est pas spécifiquement la division PlayStation qui investit, mais Sony dans son ensemble. La société utilise Unreal Engine pour toutes sortes de produits, allant des vidéoclips aux films et émissions de télévision, en passant par les expériences de réalité virtuelle et, bien sûr, les jeux. Il a également annoncé que le protagoniste d’Horizon Zero Dawn, Aloy, apparaîtra dans Fortnite plus tôt dans la journée.

«Epic continue de proposer des expériences révolutionnaires grâce à sa gamme de technologies de pointe qui soutiennent les créateurs dans les jeux et dans l’industrie du divertissement numérique», a déclaré le patron de Sony Kenichiro Yoshida. «Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration pour offrir de nouvelles expériences de divertissement aux gens du monde entier. Je crois fermement que cela correspond à notre objectif de remplir le monde d’émotion, grâce au pouvoir de la créativité et de la technologie.