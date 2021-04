Sony Game MLB The Show 21 sera gratuit avec Game Pass sur Xbox, plein tarif sur PS5, PS4

Nous ne savons même plus quoi dire, pour être honnête. Dans une année de mauvaise optique pour PlayStation, c’est peut-être le pire à ce jour: un jeu développé par Sony, le prochain MLB The Show 21, sera gratuit au lancement pour les abonnés Game Pass sur Xbox Series X | S et Xbox One – tout en il sera vendu au prix fort sur PlayStation 5 et PS4. Il convient de noter que les titres tiers tournent dans et hors du service d’abonnement de Microsoft, de sorte que les membres ne pourront pas télécharger ce titre pour toujours, bien qu’aucun calendrier n’ait été associé à sa disponibilité.

Néanmoins, juste pour répéter: le simulateur de baseball sera disponible au téléchargement sans frais supplémentaires à partir du 20 avril pour les abonnés Game Pass sur les plates-formes Xbox susmentionnées, développées par l’équipe première partie de PlayStation Studios, Sony San Diego. La sortie coûtera 59,99 € / 69,99 € sur PS5 et 49,99 € / 59,99 € sur PS4, et vous devrez débourser 74,99 € / 84,99 € pour l’édition encore plus chère de Jackie Robinson si vous le souhaitez sur les deux plates-formes.

MLB, et non Sony, est répertorié comme l’éditeur du jeu sur Xbox, donc si la ligue a conclu cet accord par rapport à PlayStation n’est pas clair – nous contacterons Sony pour plus d’informations à ce sujet. Le géant japonais peut également y voir une opportunité d’accroître la popularité de la propriété sur des plates-formes sur lesquelles elle n’est pas apparue historiquement. Néanmoins, l’optique de cela est, franchement, dévastatrice.

Les propriétaires de PlayStation achètent et soutiennent MLB The Show en tant que franchise depuis des décennies maintenant, donc voir le titre efficacement distribué aux consommateurs Xbox est un énorme coup de pied dans la bouche. Comme nous l’avons signalé avec Outriders, cela risque de faire crater les ventes du jeu sur PS5 et PS4 – sauf que l’énorme ironie est que le titre est développé par Sony pour commencer!