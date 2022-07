Sony finalise l’acquisition du développeur Halo Bungie

Le géant du jeu vidéo Sony a récemment finalisé l’acquisition du développeur de jeux Bungieune entreprise qui a été à l’origine de grandes livraisons telles que les premiers titres de »Halo », ainsi que le populaire »destin 2 ». L’annonce de l’acquisition est devenue officielle le 15 juillet, où PlayStation a écrit :

« L’accord pour acquérir Bungie a été conclu… Nous pouvons donc maintenant dire officiellement… bienvenue dans la famille PlayStation ! » L’accord avec Sony valait auparavant plus de 3,6 milliards de dollars, mais la société devrait rester distincte de Sony Interactive Entertainment. Cela permettra à Bungie de poursuivre son flux de travail habituel et d’être supervisé par le PDG Pete Parsons tout en faisant également partie du conglomérat Sony.

La nouvelle de l’accord a éclaté en janvier, après que d’autres sociétés ont commencé à annoncer l’achat d’autres sociétés de production. Le rachat de Bungie par Sony était pour beaucoup une réponse au rachat d’Activision Blizzard par microsoft. La décision a suscité des réactions passionnées de la part de la communauté, laissant de nombreux joueurs craignant que des titres populaires comme « Call of Duty » ne deviennent des exclusivités Xbox, mais cela a finalement été démenti par le PDG de Microsoft, phil spencer.

Quels jeux Bungie a-t-il créés ?

Bungie est une société de production américaine fondée en 1991 par alex seropian. Bien que la société ait connu du succès avec des titres plus petits comme »Operation: Desert Storm » et »Minotaur: The Labyrinths of Crete » dans ses premières années, elle n’a pas connu de succès commercial jusqu’à la sortie de »Halo: Combat Evolved » en 2001. Le jeu de tir futuriste est sorti sur la Xbox originale, se vendant à 4 millions d’exemplaires. Le développement de la série Halo a fait de Bungie une puissance dans l’industrie du jeu, lui permettant de continuer à développer des succès comme la franchise « Destiny ».

Sony Interactive Studios s’est fait un nom avec sa console PlayStation avec des jeux comme »Crash Bandicoot », »Uncharted » et la trilogie originale »God of War », ces dernières années, la société a acquis des jeux vidéo populaires développeurs tels que Jeux insomniaquesqui a produit le populaire et acclamé » Marvel’s Spider-Man ».