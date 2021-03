Sony ferme le PlayStation Store sur PS3, PS Vita et PSP

Sony annonce la fin de plusieurs époques et ferme les magasins de diverses plates-formes plus anciennes. La boutique numérique PSN pour PS3 et PSP ferme le 2 juillet et la boutique PS Vita ferme le 27 août. Après cette date, les joueurs ne devraient plus pouvoir effectuer d’achats.

Il y a quelque temps, il y avait des rumeurs selon lesquelles Sony fermerait les magasins numériques pour PS3, PSP et PS Vita. Celles-ci ont maintenant été confirmées. Sur le site Internet de tous les services abandonnés de l’univers PlayStation, Sony a résumé toutes les informations importantes dans une FAQ sous le point «Fermeture du PlayStation Store pour PS3, PS Vita et PSP».

Le contenu déjà acheté peut toujours être téléchargé

Avec la fermeture des magasins sur les plateformes mentionnées, vous ne pourrez plus faire d’achats pour PS3, PS Vita et PSP à l’avenir. Les achats en jeu dans les jeux ne sont également plus pris en charge. De plus, vous ne pouvez plus utiliser de crédit PSN sur les plateformes en utilisant des chèques cadeaux. Si vous avez encore du crédit sur les plates-formes respectives, vous pouvez facilement l’utiliser pour des achats dans la boutique PSN pour PS4 ou PS5.

La bonne nouvelle: vous conserverez l’accès aux jeux et films que vous avez déjà achetés sur PS3, PS Vita et PSP même après la fermeture des magasins. Vous pouvez toujours télécharger tous les jeux en votre possession via les listes de téléchargement sur vos consoles. Les bons numériques pour les jeux et PlayStation Plus peuvent toujours être utilisés. Cependant, vous ne pouvez continuer à jouer aux jeux PS Plus pour PS3 et PS Vita sur les consoles que si vous avez un abonnement PS Plus actif pour PS4 ou PS5.