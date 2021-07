Sony fait allusion à plus de mises à jour PS5 et PS4 tout au long de l’été

Un nouveau État des lieux sera diffusé cette semaine – découvrez quand et où regarder le livestream par ici – mais ce n’est pas le E3-esque éruption que beaucoup s’attendaient. Au lieu de cela, cela sera principalement dédié à Deathloop, avec une pincée d’annonces tierces et indépendantes en plus. Il n’y aura pas de God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West ou next-gen PSVR.

Alors, quand pouvons-nous nous attendre à la prochaine vitrine PlayStation à part entière? Eh bien, comme c’est devenu l’habitude du détenteur du format, il n’y a pas de feuille de route à espérer – mais le fabricant a fait allusion à plus de nouvelles au cours des prochaines semaines. « Restez à l’écoute tout au long de l’été, car nous aurons bientôt plus de mises à jour », a taquiné Sid Shuman de PS Blog.

Sony est devenu impossible à prédire ces derniers temps, nous ne pouvons donc vraiment pas vous dire s’il a un événement majeur dans le pipeline ou non. Ce nouvel état des lieux devrait au moins fournir au moins quelques mises à jour bienvenues sur les titres tiers, nous donnant quelque chose de tangible à espérer – même si ce n’est finalement pas ce à quoi beaucoup s’attendaient.