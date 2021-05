Sony explore des moyens d’apporter des franchises PlayStation «  merveilleuses  » sur mobile

Plus tôt dans l’année, Sony a publié une offre d’emploi pour un nouveau rôle au sein de la société axé sur «l’expansion de notre développement de jeux depuis les consoles et les PC vers les services mobiles et en direct». Désormais, dans le cadre d’une réunion de stratégie d’entreprise, PlayStation bigwig Jim Ryan a éclairé un peu plus la décision de la marque de se lancer dans le domaine des logiciels pour smartphone.

«Nous avons réfléchi à la manière dont les joueurs apprécient notre contenu et avons eu quelques premiers succès en expérimentant des jeux et des applications mobiles pour offrir plus de choix aux joueurs», a déclaré le PDG du groupe. «Le mobile n’est que l’un des domaines que nous explorons pour toucher des millions de joueurs au-delà de nos plates-formes. PlayStation propose un vaste catalogue d’adresses IP propriétaires diverses qui peuvent passer au jeu sur smartphone et compléter nos jeux AAA ou nos jeux de service en direct. Nous explorons le marché du mobile avec de merveilleuses franchises PlayStation, alors restez à l’écoute. «

Sony a publié des jeux mobiles basés sur des applications PlayStation dans le passé, tels que le jeu de plateforme Run Sackboy Run, un jeu de puzzle Uncharted: Chasseur de Fortuneet une application promotionnelle étrange Île PlayStation All-Stars. Cependant, cela semble être un effort plus concerté pour élargir la portée de certaines des plus grandes marques de l’organisation.

Il convient de noter que Nintendo a eu un énorme succès en suivant une stratégie similaire. Le spin-off de la société, Mario Kart, basé sur les smartphones, avait attiré plus de 200 millions de téléchargements au 21 avril, tandis que plus d’un milliard de dollars avaient été dépensés pour les différentes applications publiées par la société – et ce chiffre n’inclut même pas Pokémon Go. De toute évidence, il y a de sérieux préparatifs à faire ici.