Sony et Nike s’associent pour créer de nouvelles chaussures sur le thème de la PS5

Sony a présenté sa dernière collaboration: une paire de chaussures de tennis sur le thème de Playstation 5 avec Nike et le basketteur du LA Clippers Paul George.

Mettez-les dans le jeu. À partir de demain, les propriétaires de NBA 2K21 pourront se lacer avec le nouveau coloris PG 5 PlayStation 5 sur PS4 et PS5. Déverrouillez-les dans le Nike Store pic.twitter.com/nAxdY9Fen7 – PlayStation (@PlayStation)

George a annoncé le nouveau coloris Nike PG 5 sur le blog PlayStation, ainsi qu’une vidéo accrocheuse montrant le design de la chaussure. Selon le basketteur, les chaussures ont été conçues par Nike et PlayStation avec la participation de Yujin morisawa, l’artiste à l’origine du design épuré et futuriste de la PS5.

Le résultat est des baskets Nike blanches avec une languette noire avec des accents bleu fluo et une doublure qui « s’inspire fortement du design industriel de la PS5 ». Les baskets arborent également les logos Paul George et PlayStation sur les langues et les coutures sur tout le corps.

Le jeu de couleurs PlayStation 5 PG 5 sera lancé dans certaines régions à partir du 14 mai. Sony a confirmé que le tennis sera également disponible via l’application Nike SNKRS et le site Web de Nike.

La passion pour PlayStation se ressent également sur le terrain Découvrez la nouvelle PG5 de @Nike inspiré de PlayStation 5! Présentés par le joueur NBA Paul George, ils seront disponibles en magasin à partir du 14/05. Ressentez les couleurs! https: //t.co/XnbNUjE5C5 pic.twitter.com/DFZ6KWItch – PlayStation Espagne (@PlayStationES)

De plus, les propriétaires de PS4 et PS5 qui ont acheté une copie de NBA 2k21 Vous pouvez débloquer le jeu de couleurs de tennis PG PlayStation 5 dans le jeu via le Nike Store à partir du 6 mai.